Publicado 19/09/2022 15:11

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Superintendência de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses (SVAVZ), levará a campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos a três bairros do município nesta semana: Pantanal, São Bento e Mantiquira (Xerém).



A campanha, que conta com apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal, acontecerá, das 9h às 12h, nos seguintes locais:



• 20/09 - terça-feira

E.M. Maria Clara Machado

Avenida Gomes freire, 421, bairro Pantanal.



• 22/09 - quinta-feira

E.M. Nisia Vilela Fernandes

Avenida Gov. Leonel Brizola, bairro São Bento.



• 23/09 - sexta- feira

Praça da Mantiquira, Xerém



Ponto Fixo de Vacinação: De segunda a sexta-feira, das 14h às 16h - Superintendência de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses (Av. Actura, n. 30 – Campos Elíseos).



O núcleo de Zoonoses, Animais Peçonhentos e Sinantrópicos (NZAPS), da Superintendência de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses (SVAVZ), alerta a população que somente serão vacinados cães e gatos que tenham completado 12 meses da última vacina antirrábica, que tenham no mínimo três meses de idade e que não estejam em fase de gestação.



Doença cruel



Os primeiros sintomas da raiva animal são a paralisação parcial dos músculos da garganta. O animal deixa de beber água, baba e tem o chamado latido botonal (um grave e um agudo). Em estágios mais avançados da doença, o bicho apresenta falta de coordenação motora e alteração da visão e da audição, o que provoca irritabilidade e fúria. A raiva pode ser transmitida por cães, gatos e morcegos, através do contato com a secreção infectada. O mais comum é o contágio por mordida de cão ou arranhão de gato.

A transmissão da raiva ocorre por meio da saliva de animais infectados, principalmente por mordidas, mas também podem ocorrer via arranhões e lambidas desses animais.