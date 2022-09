Conferência de Saúde Mental - Divulgação

Conferência de Saúde MentalDivulgação

Publicado 21/09/2022 21:07

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, através do Departamento de Atenção à Saúde Mental, marcou presença na V Conferência Estadual de Saúde Mental, realizada nos dias 17 e 18 de setembro, no Campus da Uerj, no município do Rio de Janeiro. A Conferência tem como objetivo a elaboração de propostas de Políticas Públicas para a Saúde Mental.



A diretora do Departamento de Atenção à Saúde Mental, Alessandra Andrade, falou da importância da representação do município na Conferência.

“A participação do município nos dois dias de Conferência foi mais um momento histórico para a Saúde Mental de Duque de Caxias. Os delegados eleitos na Conferência Municipal participaram ativamente do encontro, representando muito bem os três segmentos: gestor, usuário e profissional de saúde”, destacou a diretora Alessandra.



Ao final do encontro, o nome do Dr. Dênis André Casagrande, médico psiquiatra, foi escolhido como representante do segmento profissional de saúde do município de Duque de Caxias, na Conferência Nacional de Saúde Mental, que acontecerá em Brasília (DF).