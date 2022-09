Projeto Viver Mais, da Prefeitura de Duque de Caxias - Divulgação

Projeto Viver Mais, da Prefeitura de Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 21/09/2022 21:36 | Atualizado 21/09/2022 21:37

Duque de Caxias - O Projeto Viver Mais, da Secretaria Municipal dos Direitos e Defesa da Terceira Idade de Duque de Caxias, completou um mês de ações, realizando mais de três mil atendimentos em bairros nos quatro distritos do município. Seu objetivo é atender e oferecer melhor qualidade de vida e dignidade às pessoas idosas da cidade.

“Estamos conseguindo ir com nossa equipe nos quatro distritos de Duque de Caxias, procurando abordar, de forma humanizada, as pessoas idosas e todos que estiverem circulando nos pontos em que ela estiver. Nosso trabalho está apenas começando”, disse o secretário Fábio Martins. O projeto esteve nesta segunda-feira na Praça do Pacificador, no Centro, e continua nesta semana nos bairros Prainha, Beira Mar, Laguna e Dourados e Vila São Luís.



Com atendimento itinerante, o programa tem uma equipe multidisciplinar com atendentes, enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistentes sociais, nutricionistas, fisioterapeutas, profissionais de educação física e psicólogos, entre outros. Eles prestam diversos serviços à população, como aferições de pressão arterial, glicemia e saturação, que detectam problemas respiratórios e cardíacos, além de diabetes. O Projeto atenderá à população nos locais definidos para esta semana, das 8h às 16h.



Nesta Quinta-feira (22/09), o atendimento será realizado na Praça de Laguna e Dourados. Encerrando as atividades da semana, na sexta-feira (23/09), o projeto estará na Praça da Apoteose, na Via São Luiz.