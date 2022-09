Semana Nacional do Trânsito em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 21/09/2022 21:28

Duque de Caxias - A Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, através da Secretaria de Segurança, com o objetivo de conscientizar os cidadãos em relação ao seu comportamento no trânsito e visando a redução dos altos índices de acidentes e mortes, vem promovendo palestras educativas para docentes. Além de incentivá-los a preparar as escolas para eventos alusivos à Semana Nacional do trânsito - realizada todos os anos no período de 18 a 25 de setembro, os encontros também servem para orientá-los como conversar com os alunos sobre educação no trânsito dentro da grade de ensino.

Em junho, o órgão realizou palestras sobre o tema, no auditório da Unigranrio, para os educadores. O assunto foi debatido com a representante do Detran, Enza Taddei Hernandez, e a arquiteta e urbanista Yara Colombini, responsável pelos projetos de sinalização viário do município. Nesta sexta-feira (23), pela manhã e a tarde, ela ministrará palestra para alunos do Colégio Seta, em Parada Angélica, onde a direção do educandário vai montar uma mini cidade com vias, semáforos e sinalizações de trânsito para as crianças.

Instituído em 1997, o Código de Trânsito Brasileiro determina a realização de eventos e divulgação da Semana Nacional de Trânsito para conscientização dos cidadãos, motoristas e futuros condutores ao seu comportamento no trânsito, na tentativa de reduzir os altos índices de acidentes.

A cada ano, o número de mortes e acidentes nas rodovias federais vem crescendo. Dados do anuário de 2021, divulgado em maio deste ano pela Polícia Rodoviária Federal, mostram que o número de acidentes subiu de 63.548, em 2020, para 64.441 no ano passado; e que os acidentes em 2021 provocaram 5.381 mortes. No ano anterior, foram registrados 5.291 óbitos. Nesse período, o número de feridos passou de 71.480 para 71.690, e de feridos graves, de 17.104 para 17.601.