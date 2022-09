Hospital Infantil de Parada Angélica, em Duque de Caxias - Divulgação

Hospital Infantil de Parada Angélica, em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 21/09/2022 21:24

Duque de Caxias - Inaugurado em 18 de junho de 2022, o Hospital Municipal Infantil Padre Guilherme, no bairro de Parada Angélica, vem alcançando números surpreendentes e ampliando o atendimento ao público infantil no município de Duque de Caxias. Em três meses de funcionamento, o mais novo hospital público pediátrico do município contabiliza mais de sete mil atendimentos realizados, reforçando a importância da iniciativa da Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, ao levar para a região uma unidade pediátrica com emergência 24 horas e serviço ambulatorial, desafogando o atendimento feito hoje nas UPHs (Unidades Pré-Hospitalares), além do Hospital Infantil Ismélia da Silveira e na UPA Pediátrica, ambas localizadas no centro do município.

O Hospital Infantil de Parada Angélica conta com um total de 51 leitos, divididos entre enfermaria, isolamento e sala de estabilização. O serviço ambulatorial conta com oito consultórios que oferecem atendimento nas especialidades de Puericultura, Infectologia, Neuropediatria e Dermatologia Pediátrica, além de serviços de exames de laboratório e de Raio x. Em apenas três meses, o HMIPG realizou 6.233 exames laboratoriais e 1.445 exames de Raio x. Em breve, a unidade vai disponibilizar também aos usuários exames de ultrassonografia.



Para a diretora geral, Dra. Fernanda Guimarães, os altos números de atendimento, em apenas três meses, confirmam a importância do Hospital Infantil Padre Guilherme para a população, não só do terceiro distrito, mas de todas as regiões, incluindo municípios vizinhos. Na direção da unidade, a Dra Fernanda Guimarães conta ainda com o apoio da diretora técnica, Dra. Cíntia Carvalho; do diretor administrativo, Marcelo Germano; e da responsável pela Segurança do Paciente e Qualidade, enfermeira Talita Mateus.

“Estamos conseguindo cumprir a missão que nos foi dada pela Prefeitura de Duque de Caxias, que é fazer deste hospital uma referência em saúde pediátrica no município. Os atendimentos na unidade não param. São 24 horas, sete dias na semana, trabalhando muito para oferecer um serviço de excelência aos usuários. Poder contar com uma equipe comprometida e motivada nos motiva ainda mais!”, ressalta a diretora Fernanda Guimarães.



Lilian Matosinhos, moradora de Nova Campinas, é mãe da pequena Sara, de seis meses. No momento mais difícil, e em busca de socorro para a pequena Sara, ela encontrou o atendimento que precisava na emergência 24 horas do Hospital Infantil de Parada Angélica.

“A Sara tinha só três meses quando teve a primeira crise de bronquite e busquei atendimento no hospital, que tinha acabado de ser inaugurado. Eu nem sei o que seria de nós se não fosse a dedicação de toda a equipe no socorro a minha filha. O melhor é que, no mesmo dia, já agendaram a consulta dela no ambulatório de Puericultura. A Sara foi a primeira bebê a ser atendida no ambulatório do hospital. Hoje ela tem seis meses e o acompanhamento médico dela é feito todo aqui”, disse a emocionada mamãe Lilian Matosinho.



O Hospital Municipal Infantil Padre Guilherme funciona com emergência 24 horas, de portas abertas e livre demanda, atendendo ao público infantil até a idade de 13 anos, 11 meses e 29 dias. O serviço ambulatorial acontece através de marcação de consultas, que são realizadas diariamente na unidade. O HMIPG está localizado na Rua Evaristo de Morais, em Parada Angélica – Duque de Caxias.