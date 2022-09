Praça no bairro de Saracuruna passa por revitalização - Divulgação

Publicado 22/09/2022 17:27

Duque de Caxias - A Secretaria de Obras e Defesa Civíl de Duque de Caxias está fazendo uma profunda reconstrução da Praça Vieira Neto. Localizada em frente à estação de Trem, ela é a principal de Saracuruna, no coração do bairro. Com as mudanças estruturais, a praça passará a ter área de brinquedos infantis, academia para terceira idade, piso intertravado, jardins com grama sintética e um quiosque voltado para o atendimento da Terceira Idade. A Secretaria de Urbanismo cuidou da remoção dos antigos quiosques que existiam há décadas no local, prestando indenização aos seus proprietários.



De acordo com o Secretário João Carlos Grilo, o objetivo da reconstrução é transformar a praça principal do bairro em uma área mais atrativa para os moradores da região, um ponto de encontro que valorizará todo o entorno.

“Esta era uma praça que estava com um péssimo aspecto. Ela não podia continuar como estava. É importante demais, uma referência para toda a região. Nem terminamos a obra e os moradores já estão elogiando como ela vai ficar. Com a mudança paisagística que estamos fazendo, vai melhorar a circulação e a população vai voltar a frequentar a Praça de Saracuruna”, declarou.

Grilo também falou sobre as outras praças que estão sendo reformadas pelo município.

“Estamos sempre fazendo manutenção das praças de Duque de Caxias, nos quatro distritos. Atualmente temos equipes trabalhando nas Praças do Parque Império, de Campos Elíseos e Laguna Central, além da Guimarães Passos, na Vila São Luis, e Pequeno Guerreiro, no Corte Oito. Nosso trabalho não para”, ressaltou.