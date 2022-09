Caxias recebe festival paraolímpico - Divulgação

Publicado 26/09/2022 15:03

Duque de Caxias - Com apoio da Prefeitura de Duque de Caxias, e parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro, a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da 2ª Subseção da OAB promoveu o 1º Festival Paralímpico para alunos da rede municipal de ensino. O evento contou com a participação de 164 alunos com e sem deficiência, e filhos de advogados. O prefeito Wilson Reis assistiu as atividades e colocou medalhas nos participantes.



Das 9h às 13h, as crianças e adultos inscritos participaram de esportes nas modalidades Parabadminton, Parataekwondo e futebol de 5. Um momento emocionante foi a apresentação do balé “Lago das Fadas”, apresentado por alunos com deficiência da Escola Municipal Álvaro Alberto e da Sociedade Pestalozzi do município.

O evento, que reuniu crianças e adultos com e sem deficiência nas quadras externas do centro esportivo, contou com apoio das secretarias de Esporte e Lazer, Educação e Saúde, e de voluntários das universidades Estácio de Sá e Unigranrio.



“Os organizadores do festival paraolímpico estão de parabéns. É importante a realização de eventos de inclusão e superação para conscientização da sociedade nos segmentos das deficiências auditiva, intelectual, visual, física, síndromes e diretos humanos”, destacou o prefeito Wilson Reis. Ele anunciou também, a inauguração, em breve, do Centro Esportivo de Santa Cruz da Serra, com capacidade para oito mil pessoas, que será o maior da Baixada Fluminense.



A presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB, Adriana Lima Soares, agradeceu ao prefeito Wilson Reis pelo apoio da Prefeitura, destacando também o sucesso do festival.

"O Evento piloto foi maravilhoso. A parte mais linda foi o sorriso no rosto de cada criança”, comemorou a organizadora do festival.



Reis esteve também no ginásio da Vila Olímpica, onde estava acontecendo o campeonato de Crossfit, promovido pela Academia Garage, de Santa Cruz da Serra, que reuniu centenas de participantes. Na ocasião, os organizadores agradeceram pelo apoio que a prefeitura vem dando ao esporte em diversas modalidades.