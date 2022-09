Caxias Shopping - Divulgação

Publicado 22/09/2022 18:24

Duque de Caxias - Em setembro, o Caxias Shopping está promovendo uma programação musical especial para agitar o happy hour com apresentações ao vivo no projeto Palco Caxias Shopping. Nesta sexta, dia 23 de setembro, a cantora Priscilla Bellot vai agitar a noite com repertório que reúne sucessos nacionais da música sertaneja, a partir das 19h30, na Praça de Alimentação.

Já na próxima semana, fechando a programação do mês, no dia 30 de setembro, a cantora Jú Freire vai subir ao palco para interpretar sucessos da MPB e do Pop.

Além de curtir os shows gratuitos, os clientes têm à disposição ótimas opções de gastronomia na praça de alimentação do Caxias Shopping, como Outback, Espetto Carioca, Sport Grill, Parmê, Office Gourmet, Pelicano e muito mais!

Palco Caxias Shopping

- 23/09 - Priscila Bellot - Sertanejo

- 30/09 - Jú Freire - MPB & Pop

Horário: 19h30

Local: Praça de Alimentação

ENTRADA GRATUITA