Alunos do III Colégio da Polícia Militar de Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 22/09/2022 18:13

Duque de Caxias - O lll Colégio da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro – Percy Geraldo Bolsonaro realizou uma solenidade de entrega de Medalhas do Concurso "Canguru de Matemática" aos 19 alunos da instituição de ensino, localizada em Duque de Caxias. Foram entregues aos estudantes as medalhas conquistadas no certame.



O Concurso "Canguru de Matemática" é uma competição anual internacional. O mesmo teve origem na França e é administrada globalmente, sendo considerada a maior competição de Matemática do mundo, com mais de seis milhões de participantes em 80 países. Os objetivos do concurso é ampliar e incentivar o desenvolvimento dos conhecimentos de Matemática. Além disso, contribuir para a melhoria do ensino.



De acordo com a comandante do lll CPM/ERJ, Ten. Cel Nádia Luana Cardoso, ao convidar os alunos para participar do Concurso "Canguru de Matemática", foi atendido o objetivo central do mesmo.

“Ampliamos as possibilidades de aprendizagem do discente, como também atendemos a proposta pedagógica que visa favorecer o estudo de maneira interessante e contextualizado”, declarou a militar.