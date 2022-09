Hospital de Saracuruna completa dois meses com cirurgias bariátricas - Divulgação

Publicado 27/09/2022 20:43

Duque de Caxias - Em 21 de julho deste ano, o Programa de Cirurgia Bariátrica do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes deu início aos procedimentos cirúrgicos na unidade. Hoje, com apenas dois meses de atividades, a direção do HMAPN comemora os 14 procedimentos de redução de estômago realizados na unidade.

Os números foram apresentados em encontro realizado, no último sábado (24), no auditório do hospital, com a presença do prefeito Wilson Miguel; do secretário Municipal de Saúde, Dr. Daniel Puertas; do ex-prefeito Washington Reis; dos diretores da unidade, Dr. Luca Freire e Thiago Resende; além do coordenador do Programa de Cirúrgia Bariátrica do HMAPN, Dr Eury Sabino; e dos coordenadores da equipe Multidisciplinar.



Também participaram do evento pacientes que passaram pela cirurgia baríátrica e que continuam sendo acompanhados pelas equipes médicas do pós-operatório do programa. Maristela Cardoso, 33 anos, moradora do bairro Jardim Primavera, em Duque de Caxias, presente no evento, foi a primeira paciente a passar pelo procedimento bariátrico no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes. O sorriso estampado no rosto era o retrato perfeito de como a cirurgia foi essencial na qualidade de vida dela.

“A cirurgia bariátrica mudou tudo na minha vida. Eu estava aguardando na regulação desde 2019 e fui operada em 21 de julho deste ano. Eu pessava 131 quilos e nesses dois meses já perdi 16 quilos. Minha vida está totalmente mudada, com outra qualidade, com a pressão arterial equilibrada e podendo até amarrar uma sandália, coisa que eu não conseguia por conta da obesidade. Cada dia é uma vitória, buscando manter a disciplina e seguir as orientações da equipe médica”, disse a feliz Maristela Cardoso.



O Programa de Cirurgia Bariátrica significa um avanço importante na qualidade de vida da população que enfrenta esse problema de saúde. A implantação do procedimento faz parte do processo de reestruturação pelo qual o hospital passa, desde sua municipalização, em 19 de janeiro de 2022, quando a Prefeitura de Duque de Caxias recebeu do Governo do Estado a tarefa de administrar a unidade hospitalar. Desde que assumiu o hospital, a Prefeitura deu início a uma grande reforma geral, com o apoio do Governo do Estado, com a compra de novos equipamento e ampliação de leitos e salas de cirurgias.



Todas as cirurgias bariátricas realizadas no hospital são reguladas através do sistema de regulação da Secretaria Estadual de Saúde. O primeiro atendimento é realizado nas unidades da Rede de Atenção Primária da saúde do município, através dos programas de acompanhamento nutricional, endocrinologistas, psicólogos e clínicos.



Com mais de 20 anos de experiência em cirurgia bariátrica, Dr. Eury Sabino, coordenador do núcleo de cirurgia bariátrica do HMAPN, destacou a importância desse primeiro encontro, reunindo a equipe multidiciplinar, colaboradores e pacientes do Programa de Cirurgia Bariátrica. Ele ressaltou que a obesidade é uma doença multidisciplinar, ou seja, está associada ao desenvolvimento de várias outras, como a hipertensão arterial e a diabetes. Ainda de acordo com o médico, especialista em cirurgia geral e videolaparoscopia, foi montado um setor de pré e pós-operatório, com o objetivo de acompanhar o paciente em todas as etapas do procedimento médico.

“Em dois meses o programa de cirurgia bariátrica do HMAPN já mostrou ser um sucesso. Além disso, contamos com uma equipe de profissionais altamente capacitados e que acompanham os pacientes em todas as suas fases”, declarou Dr. Eury Sabino.



Segundo o diretor-geral do HMAPN, Dr. Luca Freire, o programa de cirurgia bariátrica na unidade significa um avanço importante na qualidade de vida da população, que enfrenta esse problema de saúde.

"A cirurgia bariátrica é hoje uma ferramenta muito importante na ajuda para que o paciente alcance o tão sonhado emagrecimento. E a saúde pública ganha muito também, com a diminuição dos índices de diabetes, infartos e outras doenças causadas pela obesidade", explica o diretor-geral.