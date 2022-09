Ato conjunto do "Setembro Amarelo" em favor da vida - Divulgação

Publicado 26/09/2022 15:21

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, através do Departamento de Atenção à Saúde Mental, programou para a campanha do Setembro Amarelo, dedicada à prevenção do suicídio, diversas atividades com o tema “Vamos conversar. Juntos somos mais fortes”. A campanha visa alcançar o maior número de pessoas, oferecendo atividades gratuitas como palestras, dinâmicas de grupo, oficinas, rodas de conversas, entre outras.



Para fechar a programação do Setembro Amarelo em Duque de Caxias, a Secretaria Municipal de Saúde promove, na quarta-feira, 28 de setembro, o XII Fórum do Departamento de Atenção à Saúde Mental, que terá como tema "Vamos Conversar. Juntos Somos Mais Fortes".

O evento acontece das 13h às 16h, no auditório Wilson Chagas, da Universidade Unigranrio (Rua professor José de Souza Herdy, 1160 – 25 de agosto – DC). O evento é gratuito e as inscrições devem ser feitas acessando o link: https://www.e-inscricao.com/dasm/xiforumdesaudemental.



Confira a programação da última semana da Campanha Setembro Amarelo em Duque de Caxias:



* 26/09 – 14h - Hospital Infantil Padre Guilherme (Parada Angélica)

* 27/09 - 9h às 12h- Residencial Rotonda / Calundu: Palestra com a Dra. Amanda dos Santos (Enfermeira)

* 27/09 – 10h - UPH de Xerém: Ações de conscientização e prevenção ao suicídio

* 28/09 - 13h às 17h - XII Fórum do Departamento de Atenção à Saúde Mental – LOCAL: Auditório Wilson Chagas, Universidade Unigranrio (Rua professor José de Souza Herdy, 1160 – 25 de agosto – DC)

* 30/09 - 13h - Fazenda Paraíso – Centro de Recuperação de Dependentes Químicos (Xerém): Ações de conscientização e prevenção ao suicídio.