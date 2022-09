Defesa Civil de Duque de Caxias - Divulgação

Defesa Civil de Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 27/09/2022 20:31

Duque de Caxias - Criada para atender a população em situações de emergência e calamidade pública, a Defesa Civil de Duque de Caxias está completando, nesta quarta-feira (28), 38 anos de bons serviços prestados. Ligada à Secretaria Municipal de Obras, a Superintendência de Defesa Civil conta hoje com mais de 10 mil voluntários do processo Apell, de lideranças comunitárias e instituições e organizações da sociedade civil (OSC).

Para comemorar a data, será realizada solenidade na Câmara Municipal, às 13h30, para entrega da Medalha do Mérito Defesa Civil a dois oficiais do Corpo de Bombeiros, o Capitão BM Giannine Carneiro Vieira e o Subtenente BM Cláudio Ramos Fonseca; com a presença do prefeito Wilson Reis e do superintendente da Defesa Civil, André Xavier, entre outras autoridades.

Também receberão Diploma de Benfeitor Honorários entidades e organizações que colaboram com a Defesa Civil, entre elas a ASSECAMPE – Associação das Empresas de Campos Elíseos, grupamentos de Bombeiro Civil e de escoteiros, clubes de Desbravadores, Cruz Vermelha, grupamentos de resgate, entidades de capelania e o GOPP - Grupamento de Operações com Produtos Perigosos do Corpo de Bombeiros.