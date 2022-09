Itens doados vão alegrar o Dia das Crianças de pequenos em situação de vulnerabilidade social em Duque de Caxias - Divulgação

Itens doados vão alegrar o Dia das Crianças de pequenos em situação de vulnerabilidade social em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 26/09/2022 15:24

Duque de Caxias - Até 2 de outubro, o Caxias Shopping promove campanha de arrecadação de brinquedos novos ou usados em bom estado de conservação. Os itens doados serão distribuídos para crianças em situação de vulnerabilidade social em outubro, no Dia das Crianças.

Os brinquedos podem ser depositados na caixa coletora da campanha, localizada em frente à Bel Cosméticos. As doações serão entregues para crianças atendidas pela ASPA – Ação Social Paulo VI, instituição que, através da prática da filantropia, desenvolve ações de cunho educacional e de acompanhamento social a famílias em situação de vulnerabilidade nos municípios de Duque de Caxias e São João de Meriti.

“Nos últimos anos, o Caxias Shopping vem realizando uma agenda consistente de ações solidárias com campanhas que arrecadam, além de brinquedos, roupas e agasalhos, material escolar, entre outros itens. Estamos cada vez mais conectados com as questões sociais e um dos nossos maiores compromissos é contribuir com o desenvolvimento local e com o bem-estar das comunidades do nosso entorno. Para isso, é muito importante contarmos com a participação e o engajamento do nosso público, que sempre abraça nossas iniciativas”, diz Michelle Coutinho, gerente de marketing do Caxias Shopping.