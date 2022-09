Caxias inaugura primeiro polo do projeto Piscina Aberta - Divulgação

Publicado 29/09/2022 19:18

Duque de Caxias - A cidade da Baixada Fluminense inaugurou no Ciep 198 - Professora Roza Ferreira de Mattos, no bairro da Prainha, o primeiro polo do Projeto “Piscina Aberta – Inclusão, Saúde e Bem-Estar”. O polo já está em funcionamento e é uma iniciativa da Prefeitura de Duque de Caxias, através da Fundec, fundação ligada à Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia.

“Esta é a primeira piscina de inclusão social no estado do Rio de Janeiro. Aqui, crianças, jovens, adultos e idosos vão poder fazer atividades de natação e hidroginástica gratuitamente, com especial atenção para pessoas com deficiência”, afirmou, na inauguração, o prefeito Wilson Reis.

O projeto é uma parceria da prefeitura com o Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Estado de Educação. O secretário municipal de ciência e tecnologia, Eduardo Moreira, falou sobre o valor do aproveitamento de recursos ociosos e a importância do projeto para os moradores da região.

“A piscina desse CIEP estava sem ser utilizada há anos. Nós a reformamos e a deixamos pronta para voltar a ser usada. É fundamental que a população possa usufruir de um equipamento como esse. Aqui, os moradores da região terão acesso a atividades aquáticas, que podem resultar na melhora de sua qualidade de vida”, afirmou.

O diretor do CIEP, Leonardo Araújo, concordou: “Este projeto vai trazer os habitantes do entorno para dentro do CIEP, que se torna de fato um espaço de integração social”, concluiu.

O polo já conta com mais de 450 inscritos. As aulas vão ocorrer nos turnos da manhã e da tarde, às terças, quartas, quintas e sextas-feiras. Os moradores da região que estejam interessados em participar podem se inscrever no próprio Ciep, localizado na Rua Helena Passos de Souza - S/N - Prainha - Duque de Caxias / RJ.