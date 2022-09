Biblioteca Municipal Leonel de Moura Brizola, em Duque de Caxias - Gabi Pereira / SMCT DC/ Divulgação

Publicado 29/09/2022 19:07

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, comemorou os 18 anos de atividades da Biblioteca Municipal Governador Leonel de Moura Brizola, instalada na Praça do Pacificador, no Centro do município. Para celebrar a data, a Biblioteca Municipal promoveu uma tarde cultural, reunindo alunos de seis escolas públicas do município, além de amigos e colaboradores.

O evento foi aberto com a palavra da subsecretária municipal de Turismo, Lídia Malafaia, que parabenizou a equipe da Biblioteca pelo empenho e agradeceu a participação das escolas municipais Barão do Amapá, Márcio Fiat, Tancredo Neves, Coração de Jesus, Santo Isidro e Parque Capivari. Os estudantes participaram de oficinas de desenho e mangá, oficina de marcadores, oficina de bonecas Abayomi, contação de história, confecção de caricaturas e apresentação teatral.



A Biblioteca Municipal Governador Leonel de Moura Brizola foi fundada em 27 de setembro de 2004 e, junto com o Teatro Raul Cortez, integra o Centro Cultural Oscar Niemeyer, na Praça do Pacificador, Centro da Cidade de Duque de Caxias.



Atualmente, a Biblioteca Municipal dispõe de um acervo com 12 mil exemplares e cerca de 5 mil gibis nacionais e internacionais, no espaço da Gibiteca Cartunista Adail José de Paula, que registra um dos maiores acervos em gibiteca pública em todo o Estado. Além disso, a Biblioteca também disponibiliza outros serviços, como a utilização do espaço para atividades culturais, recepção de escolas, eventos literários, cursos, oficinas, clubes de leitura, entre outros.

O coordenador da Biblioteca Gov. Leonel Brizola, Keison Mamud, falou sobre os 18 anos de atividades e da importância da biblioteca para a cultura.

“A importância deste espaço é muito mais amplo do que apenas fornecer literatura. Trabalhamos e produzimos atividades também pensando em possibilitar o acesso ao lazer e entretenimento gratuito a todos que circulam por essa área central da cidade”.