CEO de Xerém, em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 29/09/2022 18:55

Duque de Caxias - O CEO IV – Centro de Especialidades Odontológicas Geraldo Ferreira celebrou três anos de funcionamento. Para marcar a data, a direção da unidade, localizada em Xerém, organizou um evento a fim de comemorar junto aos funcionários e pacientes, o dia especial. Com um sorriso no rosto, a recepcionista Eduarda Freitas, de 21 anos, contou que o atendimento no CEO do quarto distrito de Duque de Caxias é excelente.

“Pude fazer meu tratamento dentário e estou muito feliz porque um sorriso bonito faz toda a diferença. Os profissionais são competentes e extremamente gentis”, elogiou a moradora de Xerém.



Segundo a dentista, drª Juliana Assad de Aguiar, diretora técnica do CEO lV, já foram realizados mais de 30 mil atendimentos nestes três anos de serviços prestados à população. Além disso, foram entregues aproximadamente 15 mil aparelhos ortodônticos.

“Oferecemos um tratamento humanizado, como também uma diversidade de serviços odontológicos de extrema importância para a saúde bucal, como bucomaxilo, periodontista, odontopediatra, endodontia e atendimento clínico odontológico”, exemplificou a diretora.



De acordo com o prefeito de Duque de Caxias, Wilson Miguel Reis, o bem-estar de uma pessoa é influenciado por vários fatores, dentre eles, a saúde bucal. O Chefe do Executivo Municipal ainda destacou que o trabalho desenvolvido no CEO de Xerém é realizado com responsabilidade e respeito ao próximo.

“Quero parabenizar a todos pelo excelente trabalho desenvolvido”, finalizou.