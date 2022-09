Águas do Rio realiza atendimento itinerante em Vila Urussaí, em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 29/09/2022 19:48 | Atualizado 29/09/2022 19:48

Duque de Caxias - Os moradores de Vila Urussaí, em Duque de Caxias, podem solicitar os serviços da Águas do Rio na própria região. É que a concessionária está realizando atendimento itinerante, das 8h às 17h, na Rua Capitão Frei Orlando, Quadra 04, Lote 06, na Assembleia de Deus Fontes do Altar. A ação também faz parte da Semana do Cliente, prorrogada até 30 de setembro, que promove condições especiais para o pagamento de dívidas.

Essa será uma oportunidade de o morador tirar dúvidas e solicitar serviços, como troca de titularidades, pagamentos e negociações de débitos, inclusão na tarifa social e atualização cadastral.

“Prestar um serviço de qualidade e excelência aos clientes da empresa é uma das nossas maiores premissas. Iniciativas como esse atendimento móvel ofertam mais comodidade aos moradores do bairro, de modo que eles têm à disposição acesso às solicitações dos nossos serviços sem precisar se deslocar até uma loja comercial, estando próximos do conforto de seus lares”, destaca Jean Diniz, supervisor de atendimento da Águas do Rio com atuação na Baixada Fluminense.