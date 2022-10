Doação de sangue em Duque de Caxias em parceria com Hemorio - Divulgação

Doação de sangue em Duque de Caxias em parceria com HemorioDivulgação

Publicado 04/10/2022 19:51

Duque de Caxias - No próximo dia 13 de outubro, a Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, através de parceria entre o Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo (HMMRC) e o Hemorio, realiza mais um mutirão para doação de sangue no município.

A campanha para coleta de sangue acontece, das 10h às 15h, no auditório do Hospital, e está aberta a todos os voluntários aptos a doar. A Secretaria Municipal de Saúde alerta aos doadores que é obrigatória a apresentação de documento de identificação com foto.

O Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo fica na Rodovia Washington Luiz, 3.200.



Quem pode doar?

Para doar sangue é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 kg, estar bem de saúde e portar um documento de identidade oficial com foto. Jovens com 16 e 17 anos só podem doar sangue com autorização dos pais ou responsáveis legais. Devem portar ainda um documento de identidade do responsável. Não é necessário estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação e não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes. Pessoas com doenças transmissíveis, mulheres grávidas ou amamentando e usuários de drogas não podem doar sangue. Além disso, quem foi infectado pela Covid-19 pode doar somente após 10 dias do desaparecimento dos sintomas. Quem já recebeu a vacina pode doar após sete dias da aplicação (48h em caso de Coronavac).



Serviço:

“Campanha de doação de sangue no Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo”

Data: 13 e outubro, quinta-feira

Horário: 10h às 15h

Local: Auditório do Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo

Endereço: Rodovia Washington Luiz, 3.200

É obrigatória a apresentação de documento original com foto.