Defesa Civil de Duque de Caxias comemora 38 anos - Divulgação

Defesa Civil de Duque de Caxias comemora 38 anosDivulgação

Publicado 04/10/2022 19:57

Duque de Caxias - Na última semana, a Defesa Civil de Duque de Caxias, uma superintendência ligada à Secretaria Municipal de Obras, comemorou 38 anos de existência e de bons serviços prestados para a população. Para marcar a passagem da data, uma cerimônia foi realizada na Câmara Municipal de Duque de Caxias onde foram entregues 111 certificados de Benfeitor Honorário a entidades e organizações que auxiliam e apoiam a Defesa Civil do município. Também foram entregues duas Medalhas de Mérito da Defesa Civil a dois oficiais do Corpo de Bombeiros, o Capitão Giannine Carneiro Vieira e o Subtenente Cláudio Ramos Fonseca.

Defesa Civil de Duque de Caxias comemora 38 anos Divulgação



A solenidade lotou o auditório da Câmara com representantes das diversas entidades homenageadas e membros da Defesa Civil, além do secretário municipal de obras, João Carlos Grilo, e do prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis. A solenidade lotou o auditório da Câmara com representantes das diversas entidades homenageadas e membros da Defesa Civil, além do secretário municipal de obras, João Carlos Grilo, e do

“Tenho a honra de ser o gestor de uma cidade que tem uma equipe como esta, da Defesa Civil, com um papel importantíssimo em nossa sociedade. Deles só recebo elogios”, declarou.

Defesa Civil de Duque de Caxias comemora 38 anos Divulgação



Grilo destacou a sua satisfação pela Superintendência da Defesa Civil estar conectada a sua pasta na atual gestão. Grilo destacou a sua satisfação pela Superintendência da Defesa Civil estar conectada a sua pasta na atual gestão.

“A Defesa Civil sempre atuou em conjunto com a Secretaria de Obras em enchentes, serviços de recuperação e em outras situações. Nada mais natural que a superintendência faça parte de nossos quadros”, falou.



O superintendente André Xavier enumerou alguns dos projetos e dos pontos altos das ações da Defesa Civil de Duque de Caxias.

Defesa Civil de Duque de Caxias comemora 38 anos Divulgação

“Temos uma equipe que presta atendimento rápido e eficaz. Fomos, por exemplo, os primeiros a chegar em Petrópolis para auxiliar na tragédia que ocorreu este ano e só saímos de lá quando o último copo desaparecido foi encontrado. Distribuímos cestas básicas e material de limpeza para a população durante a pandemia da Covid-19. Contamos com mais de 10 mil voluntários do processo Apell, sempre dispostos a ajudar quando necessário. Sempre colaboramos com os quartéis de bombeiros da região, que podem sempre contar com nosso apoio”, afirmou.



Em relação à tragédia de Petrópolis, Luiz Eduardo Peixoto, responsável pelo Grupo Especializado em Desastres Naturais (GEDEN) Comando da Paz, pediu um aparte para agradecer a Defesa Civil de Duque de Caxias em nome dos petropolitanos. “O apoio que recebemos de vocês extrapolou seu compromisso. Vocês resgataram mais de 40 pessoas com vida. Podem sempre contar conosco”, concluiu, emocionado.