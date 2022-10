Mais de 34 Km de rede levam água para 46 mil moradores de Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 05/10/2022 20:11

Duque de Caxias - Marcado pelo histórico de fornecimento de água precário, o bairro de Vila Urussaí, em Duque de Caxias, está passando por uma verdadeira transformação. Isso porque as equipes do programa de atendimento itinerante da Águas do Rio, Vem Com a Gente (VCG), estão implantando mais de 34 km de rede nova no local, oferecendo abastecimento de qualidade a 46 mil moradores.



“Moro aqui há 35 anos e já sofremos muito com falta de água. A cena mais comum é ver pessoas carregando baldes, porque não têm o acesso regular. Mas graças a Deus a equipe da Águas do Rio está atuando para trazer água tratada com qualidade a todos os moradores”, comemora o barbeiro Fábio dos Santos.



As equipes do VCG que estão no local também promovem serviços como a atualização cadastral dos clientes e inclusão dos moradores de baixa renda na Tarifa Social.

“Estamos com uma equipe exclusiva para regularizar o abastecimento na Vila Urussaí. Essa ação significa muito mais do que levar água às torneiras. É sobretudo um investimento em saúde, qualidade de vida e valorização imobiliária para os moradores. É importante reforçar que, além das obras, os colaboradores também estão aptos a cadastrar clientes e tirar dúvidas”, destaca o coordenador do programa, Paulo Ricardo Silva.