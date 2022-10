Vereadores de Caxias elogiam deputados eleitos - Art Vídeo/ Victor Hugo/ Divulgação

Publicado 05/10/2022 20:21

Duque de Caxias - A última sessão plenária da Câmara foi marcada por elogios e agradecimentos aos candidatos eleitos e não eleitos da Casa Legislativa.

“Quero parabenizar a todos que estiveram nesta árdua missão. Parabenizo àqueles que não conseguiram êxito, mas demonstraram o quão valorosos são para Duque de Caxias, onde a população que reconheceu todo o trabalho”, destacou o presidente Celso do Alba (MDB).

Arthur Monteiro, eleito deputado estadual Art Vídeo/ Victor Hugo/ Divulgação



No pleito de 2022, concorreram para deputados estaduais, os vereadores Aquiciley Filho (Republicanos), Marcus Vinícius Boquinha (SD) e Arthur Monteiro (Podemos), sendo este eleito com 29.968 votos. Já Marcos Tavares (PDT) recebeu 62.086 votos para deputado federal.

Marcos Tavares, eleito deputado federal Art Vídeo/ Victor Hugo/ Divulgação



“Estarei à disposição de todos. Vamos somar esforços com o governo municipal. No passado, os políticos pediam votos em nossa cidade e, depois não destinavam recursos, programas e projetos por picuinhas políticas. O meu compromisso é com a população”, disse Tavares, retribuindo a atenção aos que participaram de sua campanha rumo a Brasília.



“Fiz uma campanha limpa, transparente, não falei mal de ninguém. Tenho muita honra de estar em meu segundo mandato como vereador e estamos aqui para representar a nossa cidade e ajudar a trazer mais verbas para ela”, ressaltou Arthur Monteiro que também adiantou que seu gabinete na Alerj estará sempre de portas abertas aos vereadores de Duque de Caxias.



Em seguida, a vereadora Delza de Oliveira (Patriota) enalteceu a força de vontade e os trabalhos dos candidatos da Casa, citando ainda a reeleição dos deputados Gutemberg Reis e Rosenverg Reis, ambos do MDB.

“Eles tiveram votações esplêndidas e isso quer dizer que eles fazem o trabalho, trazem emendas para o nosso município e, nós, só temos a ganhar com isso”.



Projetos aprovados



Na sessão plenária de 04/10, os vereadores ainda aprovaram à unanimidade, em 1º e 2º turnos de discussões e votações, sendo este último a pedido vereador Zezinho do Mineirão (União Brasil), a Mensagem nº 021/2022, do Executivo, encaminhando o Projeto de Lei nº09/2022, que cria o Serviço Municipal de Assistência Judiciária Gratuita; e os Projetos de Decretos Legislativos dos vereadores Michel Vila Nova (PSDB) e Serginho (MDB) concedendo medalhas a pessoas que, por meio dos seus trabalhos, contribuem para o desenvolvimento do município.



Os vereadores também apresentaram indicações ao Executivo solicitando melhorias para diversos locais e requerimentos consignando moções.