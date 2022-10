Caxias Shopping promove shows gratuitos nas sextas de outubro - Divulgação

Publicado 05/10/2022 20:27

Duque de Caxias - Cada vez mais conectado com o melhor da música, o Caxias Shopping vai promover uma programação especial gratuita no happy hour, todas as sextas-feiras de outubro. O shopping da Baixada Fluminense vai receber, a cada semana, músicos convidados com repertórios que incluem sucessos de diversos estilos musicais, como Pop, Rock, Samba, Sertanejo e MPB. Os shows ao vivo acontecem sempre às 19h30, na Praça de Alimentação.

A temporada começa nesta sexta, dia 7 de outubro, com apresentação da cantora Perlla Cortazo, com o melhor do Pop Rock Nacional e Internacional. Já no dia 14 de outubro, o projeto recebe a cantora Marcia Guedes, com repertório dedicado aos grandes sucessos do Samba. No dia 21, o cantor e compositor Thiper vai apresentar os principais hits do Sertanejo nacional. Para fechar a programação do mês, no dia 28 de outubro, o cantor Allyson Alves vai agitar o happy hour com sucessos da MPB e do Pop Nacional.

Palco Caxias Shopping

Dia 07/10 - Perlla Cortazo - Pop Rock - Nac. & Int. - @perllacortazzo

Dia 14/10 - Marcia Guedes - Samba - @marciaguedescantora

Dia 21/10 - Thiper - Sertanejo - @thiper7

Dia 28/10 - Allyson Alves - MPB, Pop Nac.- @allysonalvesmusico