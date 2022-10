Vacinação contra a poliomielite em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 06/10/2022 20:13

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através das Secretarias Municipais de Saúde e Educação, iniciou mais uma ação com o objetivo de aumentar a cobertura vacinal contra Poliomelite na cidade. Nesta quinta-feira (6), os gestores das pastas reuniram-se a fim de avançar com estratégias de campanha contra a doença.



De acordo com o secretário de Saúde, dr. Daniel Puertas, o vírus da Pólio pode causar paralisia infantil, mas também é facilmente evitável por meio da vacinação.

“Realizamos um trabalho no município eficiente contra a disseminação da doença. Iremos percorrer as creches e pré-escolas dos quatro distritos de Duque de Caxias para garantir a aplicação via oral nas crianças. Vacinaremos alunos de um até quatro anos , 11 meses e 29 dias,” explicou.



A secretária de Educação, profª Roseli Duarte, esclareceu que a vacinação oral contra Pólio será realizada mediante a autorização dos pais.

“Os responsáveis serão avisados pelas equipes escolares para que encaminhem a carteirinha de vacinação da criança e também solicitaremos a autorização da família. Esta parceria com a Secretaria de Saúde é fundamental para que juntos possamos proteger e cuidar de nossas crianças”, finalizou a secretária de Educação.