Vacinação contra a poliomielite em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 07/10/2022 16:16

Duque de Caxias - A sexta-feira (7) ficou marcada pelo cuidado e pelo carinho com os alunos da cidade. A Prefeitura de Duque de Caxias, através das Secretarias Municipais de Educação e Saúde, deu início a mais uma ação, a fim de aumentar a cobertura vacinal contra Poliomelite. Os estudantes de 1 ano a 4 anos, 11 meses e 29 dias da Creche Municipal Profº João de Oliveira tiveram a oportunidade de ser vacinados contra a doença.



Segundo a secretária de Educação, prof Roseli Duarte, a ação ocorrerá nas creches e pré-escolas dos quatro distritos do município, com o objetivo de garantir a aplicação via oral nos alunos.

“A emoção é muito grande em poder possibilitar as nossas crianças esta campanha de vacinação em combate a Poliomelite. Os alunos estão empolgadas vendo o Zé Gotinha. Também promovemos o despertar nos outros pais, a fim de que possam colocar em dia a vacinação nos mesmos. Estamos lutando, junto com a Secretaria de Saúde, para que essa doença nunca mais chegue nas nossas crianças, nos nossos lares, no nosso país”, declarou a gestora da Pasta.



Corroborando com a fala da secretária de Educação, a diretora da Creche Municipal Prof João de Oliveira, professora Debora Guedes, explicou que há uma grande preocupação com a saúde dos alunos.

“Nos preocupamos não só com a forma cognitiva, mas com a forma do ser saudável. Essa união com a Saúde e a Educação é primordial. É um projeto que eu bato palmas, abraço e no qual estamos juntos”, disse a diretora.



Bastante contente com a iniciativa, a responsável pela aluna Pérola de Oliveira, Sheila Santana, contou que a ação é maravilhosa.

“É um incentivo muito grande pra gente trazer nossos filhos pra vacinar na escola. Eu agradeço à Prefeitura por realizar este trabalho tão bom e cuidadoso”, contou a moradora do bairro Centenário.