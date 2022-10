A vacinação contra a poliomielite busca alcançar crianças menores de cinco anos que ainda não foram vacinadas com as primeiras doses do imunizante - Divulgação

A vacinação contra a poliomielite busca alcançar crianças menores de cinco anos que ainda não foram vacinadas com as primeiras doses do imunizanteDivulgação

Publicado 07/10/2022 16:12

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, retomou no município, nesta quinta-feira (06/10), a vacinação infantil contra a Covid-19 para todas as crianças de 03 e 04 anos. As crianças na faixa etária serão vacinadas com o imunizante da Coronavac.

A administração municipal reforça ainda que a vacinação infantil contra a Covid-19 também segue acontecendo para todas as crianças de 05 a 11 anos. Para isso, é obrigatória a apresentação da carteira de vacinação da criança, CPF ou cartão do SUS, e documentos pessoais do responsável.

Onde vacinar as crianças de 03 a 11 anos, dias e horários:

* A vacinação infantil contra a Covid-19 (03 a 11 anos) acontece, de segunda a sexta, das 08h às 16h, nas seguintes unidades de saúde:

- UPH Campos Elíseos - UPH Equitativa - UPH Imbariê - UPH Pilar - UPH Saracuruna - UPH Xerém - Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias (CMSDC) – - Unidades da Rede de Atenção Primária (UBS e ESF)

Obs: Aos sábados, a vacinação infantil acontece das 7h às 11h, nas seis UPHs do município.

Confira os endereços das unidades de vacinação contra a Poliomielite no município de Duque de Caxias:

* CMSDC – Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias

(R. General Gurjão, s/nº – Centro), de segunda a sexta, das 8h às 16h.

* Unidades Pré Hospitalares (UPH):

Segunda a sexta, das 8h às 16h – Sábado, das 07h às 11h

- UPH Campos Elíseos (Av. Actura, nº 333)

- UPH Imbariê (Rua Santa Catarina, s/nº)

- UPH Saracuruna (Av. Presidente Roosevelt, s/nº)

- UPH Pilar (Rua Carlos Alvear, s/nº)

- UPH Xerém (Av. Nóbrega Ribeiro, s/nº)

- UPH Parque Equitativa (Av. Automóvel Clube, s/nº)

*Unidades da rede de Atenção Primária (UBS e ESF)

Segunda a sexta, das 8h às 16h

- 1º Distrito

ESF Beira Mar l e ll

ESF Parque Felicidade

ESF Dois Irmãos

ESF Jardim Gramacho l, ll, lll e V

ESF Jardim Gramacho lV

ESF Trevo das Missões l, ll e lll

ESF Maria Dalva Pereira Gomes l e ll

ESF Gramacho l, ll e lll

ESF Otacílio da Silva l e ll

ESF Mangueirinha

ESF Calundu

ESF Vila São Luiz

UBS José de Freitas

UBS Alaíde Cunha

UBS Fátima de O. Thomaz - Jardim Leal

UBS Sarapuí

- 2º Distrito

ESF Cidade dos Meninos

ESF Parque Comercial

ESF Parque Esperança

ESF Pilar l e ll

ESF São Bento

UBS Antônio Granja - Pq Fluminense

UBS José Camilo - Jd Primavera

- 3º Distrito

ESF Barro Branco

ESF Vila Maria Helena e Codora

ESF Cristóvão Colombo

ESF Jardim Anhangá l a lV

ESF Nova Campina l a lV

ESF Parada Angélica l, ll e lll

ESF Parque Eldorado l, ll e lll

ESF Santa Lúcia l e ll

ESF Taquara l e ll

ESF Parada Morabi l e ll

- 4º Distrito

ESF Santo Antônio da Serra

UBS Barão do Amapá