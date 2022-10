Curso de graffiti e hip hop em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 07/10/2022 16:36

Duque de Caxias - A criatividade e a atitude que alimenta as palavras, a rima, o corpo e o graffiti dos jovens marginalizados dos grandes centros urbanos serão ainda mais fortalecidos pelo curso Exposição: Da teoria à prática na cultura Hip Hop. A agente cultural e artista Lu Brasil é a responsável pelo processo formativo

que contará com grandes nomes da cena do Hip Hop brasileiro.

“O Hip Hop é filosofia, é a essência de uma cultura construída na luta pela sobrevivência de jovens pretos das favelas, das periferias, das quebradas abandonadas pelo Estado”, afirma Lu Brasil.

O processo criativo e de produção cultural dos grafiteiros, inscritos no curso, seguirá a metodologia desenvolvida por Afrika Bambaataa, fundador da Universal Zulu Nation, e pai da expressão HIP HOP, formada por quatro pilares formativos: Disc Jockey (DJ), o Masters of Ceremony (MCs), B-Boy e B-Girl e o Graffiti. Com a participação especial de verdadeiras lendas do Hip Hop, o curso contará com as oficinas de Slow da BF, Vitingbcr, Dj Zulutecnykko, Mais Alto da BF, Negra Graffiti, Carlos Bobi, Klebert Black e curadoria especial de Mano Beiço.

Lu Brasil é mestra em Educação, Cultura e Comunicação em Periferias Urbanas pela Uerj, além de professora da EJA Manguinhos, graffiteira e uma das videomaker do Mof, Meeting of Favela, com obra no Festival de Graffiti no México. Para ela, o projeto tem como objetivo garantir a formação de jovens e adultos através de um panorama do Hip Hop e da consciência transformadora na cultura urbana e nos movimentos sociais da periferia.



Nesta segunda edição do projeto, o curso carrega o propósito de trabalhar a autoestima dos alunos mostrando a potência criativa de cada participante com a realização de um trabalho final que fará parte da exposição coletiva com trabalhos inéditos. As obras de arte em graffiti conterão as percepções e vivências dos alunos em relação aos temas abordados durante as oficinas e darão oportunidade aos participantes de darem maior visibilidade às suas produções.

A Baixada Fluminense, território de muitas expressões artísticas e populares, terá no Curso Exposição: Da teoria à prática na cultura Hip Hop um importante movimento de formação de novos artistas do Graffiti e da cena das artes urbanas.



O Curso Da teoria à prática na cultura Hip Hop ocorrerá no Gomeia Galpão Criativo, entre 08 e 29 de outubro, em seis encontros: Sextas-feiras (21 e 28 de outubro), 17h às 20h; e Sábados (08, 15 22 e 29 de outubro), de 14h às 19h.



A Exposição: Da teoria à prática na cultura hip hop foi contemplada e contou com recursos do edital Retomada Cultural 2, da Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro.