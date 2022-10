Campanha do Outubro Rosa em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 10/10/2022 20:07

Duque de Caxias - O movimento conhecido como Outubro Rosa é celebrado anualmente desde os anos 90. O objetivo da campanha é compartilhar informações sobre o câncer de mama e, mais recentemente, câncer do colo do útero, promovendo a conscientização sobre as doenças, proporcionando maior acesso aos serviços de diagnóstico e contribuindo para a redução da mortalidade.

Para marcar a campanha no município, a Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, programou ações voltadas à saúde da mulher nos quatro distritos. Durante todo o mês de outubro, serão realizadas ações nas unidades de saúde do município.

O nome da campanha Outubro Rosa remete à cor do laço, que é um símbolo internacional, usado por indivíduos, empresas e organizações na luta e prevenção do câncer de mama. É por esse motivo que durante esse mês a cor rosa ilumina a fachada de diversas instituições públicas e privadas, com objetivo de promover a adesão ao movimento.

Confira a programação e locais das ações:

(A agenda pode sofrer alterações com a inclusão de novos eventos)

* Maternidade de Santa Cruz da Serra (Av. Automóvel Clube, Santa Cruz da Serra):

11/10 - Ação “Cuide-se”, com Equipe Polo de Beleza da FUNDEC;

13/10 - Coleta de preventivo (público interno);

19/10 - Coleta de preventivo (público interno);

22/10 - Capacitação de manejo e inserção do SIU-LNG, com Dra. Ana Teresa Derraik;

24/10 - Coleta de preventivo (público interno);

28/10- Coleta de preventivo (público interno).

* UPH Equitativa

17/10 – 9h30: Palestra de Conscientização / Agendamento de Preventivos / Solicitação de Mamografias.

* UPH Imbariê

11/10 – Palestra de Superação e Autoestima/ Vida Saudável;

18/10 – Dia D “Eu Uso Rosa” – Abrace essa causa.

* Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias (CMSDC)

Dias 14, 19, 26 e 28/10 – Ações de Prevenção do Câncer de Mama.

* UPH Saracuruna

22/10 – Das 8h às 12h - Palestras sobre os temas: Câncer de Colo de Útero e de Mama, Saúde da Mulher e Alimentação Saudável, Tipos de Violência Contra a Mulher. Marcação de Preventivo, Pedidos de Mamografia, Atividades de sociabilização e cultura.