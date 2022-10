Médico Dr. Daniel Quadros participa da campanha de doação de sangue, em Caxias - Divulgação

Publicado 14/10/2022 19:11

Duque de Caxias - Uma onda de solidariedade está tomando conta da Baixada Fluminense. Profissionais da base do SAMU no Município de Duque de Caxias participaram de uma importante mobilização para doação de sangue, no Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, organizada pela Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias em parceria com o Hemorio, e tem como objetivo contribuir com o abastecimento do banco de sangue para a região.

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Baixada Fluminense, que faz a gestão da Central de Regulação das Urgências Regional, que acolhe os chamados do 192 na região, acompanhou de perto essa mobilização, incentivando as doações dos profissionais socorristas da base no município.

“Estou aqui hoje, na campanha de doação de sangue tendo o pessoal do Cisbaf em apoio e peço a colaboração de todos. Ao doar sangue você está doando vida para as pessoas e o SAMU Caxias está empenhado nesta causa. Contamos com você", afirmou o Dr. Daniel Quadros, Médico Socorrista do SAMU em Duque de Caxias.

O próximo mutirão de doação de sangue no Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo está programado para o dia 03 de novembro, em uma quinta-feira, no auditório da unidade.

“Essa é uma parceria de sucesso da Secretaria de Saúde do Município de Caxias como Hemorio e com apoiadores. Hoje nós temos a equipe do SAMU apoiando, com seus doadores. E esta mobilização é importante, pelo contexto que estamos vivendo, onde os estoques das doações estão baixos. Por isso, já quero convidar vocês para a nossa próxima ação, que acontecerá no dia 03 de novembro", informou Dra. Vanessa Velzquez, Diretora Geral do HMDMRC.