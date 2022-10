Campanha do Outubro Rosa em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 11/10/2022 21:34

Duque de Caxias - Com a presença do prefeito Wilson Reis, a Maternidade de Santa Cruz da Serra promoveu, na manhã desta segunda-feira, 10, evento de abertura das atividades da Campanha Outubro Rosa na unidade. Além de diretores, funcionários e colaboradores da Maternidade de Santa Cruz, o evento contou também com a presença das subsecretárias da Secretaria Municipal de Saúde, Dra. Clara Carvalho e Dra. Célia Serrano.



A diretora da unidade, Dra. Ana Tereza Derraik, reforça a importância dessas ações para conscientizar as pacientes gestantes e as futuras mamães sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce, tanto do câncer de mama como de colo do útero, que são os que mais acometem as mulheres.

Campanha do Outubro Rosa em Duque de Caxias Divulgação

“Estamos abrindo a programação do Outubro Rosa, um tema de extrema importância, mesmo dentro de uma maternidade. A prevenção ao câncer de mama deve ser uma preocupação de toda mulher. E a melhor forma de prevenção para as mulheres, a partir de 50 anos, é a mamografia, que vai conseguir diagnosticar a lesão numa fase muito inicial, quando ainda pode ser tratada. Estamos aproveitando o mês de outubro para reforçar esses cuidados de prevenção na unidade”, destacou a diretora-geral da Maternidade.



Em sua fala, o prefeito Wilson Reis fez questão de agradecer a todas as equipes e funcionários da Maternidade de Santa Cruz da Serra pelo trabalho importante e necessário, voltado para o cuidado à saúde das pacientes gestantes e das mamães de Duque de Caxias e municípios vizinhos.

“Outubro é o mês de referência para todas as unidades de saúde do município, despertando e conscientizando as mulheres quanto a prevenção ao câncer de mama. A nossa rede municipal dispõe hoje de dois aparelhos de mamografia digital, de alta tecnologia, com capacidade de realizar milhares de exames por mês. Por isso fazemos esse apelo às mulheres, pois a prevenção e o diagnóstico precoce são as nossas armas na luta contra essa doença”, alertou o prefeito Wilson Reis.



Durante todo o mês de outubro, a maternidade vai realizar ações voltadas para a conscientização, prevenção, realização do Papanicolau (exame preventivo de colo de útero), entre outros.



Confira a programação de atividades do Outubro Rosa na Maternidade de Santa Cruz da Serra:

10/10- 10 horas: Abertura do Outubro Rosa;

11/10 - Ação “Cuide-se”, com Equipe Polo de Beleza da FUNDEC;

13/10 - Coleta de preventivo (público interno);

19/10 - Coleta de preventivo (público interno);

22/10 - Capacitação de manejo e inserção do SIU-LNG, com Dra. Ana Teresa Derraik;

24/10 - Coleta de preventivo (público interno);

28/10- Coleta de preventivo (público interno).





Maternidade de Santa Cruz da Serra

Em 13 de junho de 2020, a Prefeitura de Duque de Caxias entregava à população do município, a Maternidade Municipal de Santa Cruz da Serra, no terceiro distrito. Ao completar dois anos de funcionamento, a unidade se destaca como referência para gestantes na Baixada Fluminense. A unidade materno infantil da rede municipal de saúde de Duque de Caxias funciona em regime de plantão de 24 horas, atendendo mulheres com gravidez de risco habitual, com equipamentos modernos e profissionais especializados. A unidade possui centro cirúrgico, ambientes de recuperação pós anestésica (RPA), 12 enfermarias com seis leitos cada, uma enfermaria com cinco leitos, e mais três de isolamento, totalizando 80 leitos.

A Maternidade de Santa Cruz da Serra está localizada na Av. Automóvel Clube, nº 275 - Santa Cruz da Serra – DC.