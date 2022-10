Pacientes do Projeto Equinovida - Divulgação

Publicado 14/10/2022 19:21

Duque de Caxias - Mantendo a tradição, o Equinovida - Centro de Equoterapia e Reabilitação para Crianças com Necessidades Especiais -, projeto da Prefeitura de Duque de Caxias localizado em Xerém, realizou a festa do Dia das Crianças. Funcionando no Parque Ana Dantas, o Centro recebeu, para o evento, seus jovens usuários, entre crianças portadoras de síndrome de Down, paralisia cerebral, autismo e hidrocefalia, além de seus responsáveis. Durante a manhã, houve lanche, distribuição de presentes e diversas atividades para as crianças.



Completando 15 anos de funcionando este ano, o Equinovida está ligado à Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e atende gratuitamente crianças com necessidades especiais de três meses até 13 anos de idade. E o centro trouxe novidades este ano.

“Iniciamos em 2022 o atendimento de psicopedagogia e psicomotricidade e trouxemos de volta as atividades de pré-esporte e game reabilitação. Funcionamos de segunda a sexta, das 8 às 17h, aqui no Parque Ana Dantas, que é nosso parceiro no Centro, e estamos atendendo agora 230 crianças”, explicou Michelle Siqueira, diretora responsável da instituição, fisioterapeuta de formação e pós-graduada em saúde da família.



Moradora de Gramacho, Fernanda Cristina de Souza era só alegria durante a festa. Ela foi ao evento com seu filho, Caio Lucas de Souza, de seis anos, que é autista e atendido pelo Equinovida há três anos.

“O atendimento da equipe de profissionais daqui é maravilhoso. Só tenho a agradecer. Meu filho se desenvolveu bastante desde que começou o tratamento”, afirmou.