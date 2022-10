Vereadores de Caxias durante sessão plenária - Art Vídeo/ Victor Hugo/ Divulgação

Vereadores de Caxias durante sessão plenáriaArt Vídeo/ Victor Hugo/ Divulgação

Publicado 14/10/2022 19:27

Duque de Caxias - Na sessão plenária, a pedido do presidente Celso do Alba (MDB), o vereador Nivan Almeida (PT), secretariando os trabalhos da Mesa Diretora, fez a leitura das indicações e requerimentos. Os vereadores de Duque de Caxias também aprovaram à unanimidade, em dois turnos de discussão e votação, três projetos de lei que serão encaminhados para a sanção do chefe do Executivo.



O de nº 136/2022, de iniciativa da vereadora Deisi do Seu Dino (SD), considera órgão de Utilidade Pública a Associação Civil de Caráter Beneficente e Filantrópico Casa Semente, no Jardim Gramacho, 1º Distrito; o de nº 138/2022, da vereadora Leide (Republicanos), institui o Selo Empresa Amiga da Mulher no município, e o de nº 139/2022, de autoria do vereador Nivan Almeida, denomina Centro de Atenção Psicossocial “Psicóloga Nilzete de Araújo Ribeiro Costa”, localizado no bairro Imbariê, 3º Distrito.



Ainda foi aprovado à unanimidade, o Projeto de Decreto Legislativo do vereador Michel Vila Nova (PSDB) concedendo a Medalha Duque de Caxias ao Major BM Bruno Sá Monteiro de Barros.



Mais segurança

A segurança pública, em Duque de Caxias, foi outro assunto abordado. Os vereadores solicitaram ações efetivas do 15º Batalhão da Polícia Militar (Duque de Caxias). O vereador Alex da Juliana do Táxi (MDB) comentou a situação na região do Parque Beira Mar.

“Está havendo um número absurdo de casos de assaltos e a gente não vê nenhuma ação do 15º Batalhão”, disse ele, apontando que tem recebido cobranças dos moradores e comerciantes.



Catiti (Avante) também pediu mais atenção do Estado para esta questão.

“Sabemos que os aparelhos públicos da Polícia Militar estão sucateados e, infelizmente, quem está sofrendo é a população”.



O presidente da Câmara, Celso do Alba (MDB) salientou a importância do diálogo do Legislativo com a Polícia Militar.

“Sugiro que façamos uma visita ao 15º Batalhão. A gente não está pedindo nada que não esteja dentro das possibilidades do comandante”.