CER IV em Duque de Caxias celebra Dia das Crianças - Divulgação

CER IV em Duque de Caxias celebra Dia das CriançasDivulgação

Publicado 17/10/2022 21:09

Duque de Caxias - Na manhã desta segunda-feira, 17, o Centro Especializado em Reabilitação (CER IV) realizou uma grande festa para seus jovens pacientes com deficiência e seus responsáveis, marcando a passagem do Dia da Criança, comemorado no último dia 12. Com a presença de animadores, distribuição de brinquedos, doces e salgados, o evento contou com a presença do prefeito Wilson Reis, do deputado estadual Rosenverg Reis, do deputado federal Gutemberg Reis e dos secretários municipais João Carlos Grilo (Obras e Defesa Civil), Sandro Lelis (Transportes e Serviços Públicos) e Aroldo Brito (Comunicação). O evento também teve a colaboração de profissionais da FUNDEC, que ofereceram gratuitamente aos presentes serviços de corte de cabelo, criação de tranças, manicure e design de sobrancelhas.

CER IV em Duque de Caxias celebra Dia das Crianças Divulgação



O CER IV é uma unidade municipal de saúde especializada em pacientes com deficiências físicas ou intelectuais, que oferece tratamentos gratuitos e que conta com uma equipe multidisciplinar. O CER IV é uma unidade municipal de saúde especializada emou intelectuais, que oferece tratamentos gratuitos e que conta com uma equipe multidisciplinar.

“Nossa unidade é a maior referência para pacientes com deficiências em todo o estado do Rio. Já acolhemos e atendemos nestes mais de três anos de existência da unidade cerca de duas mil crianças. Os interessados podem nos procurar mesmo sem diagnóstico anterior ou indicação”, informou a diretora da unidade, Daniele Oliveira.



O prefeito Wilson Reis falou sobre sua alegria em ter uma unidade como o CER IV na rede municipal de saúde de Duque de Caxias.

CER IV em Duque de Caxias celebra Dia das Crianças Divulgação

“Esta é uma unidade que nunca me deu trabalho. Só tenho alegrias com ela. E é preciso dar continuidade a este trabalho e ampliá-lo”. O prefeito, o secretário de Obras João Carlos Grilo e o deputado estadual Rosenverg Reis anunciaram, no evento, um novo Centro Especializado em Reabilitação no 2º Distrito, em Jardim Primavera, que logo deverá ser inaugurado.



O CER IV tem profissionais nas áreas de Fisioterapia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Psicologia, Ortopedista, Nutrição, Assistente Social, Neurologia, Neuropediatria, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Urologia, Psicologia, Psiquiatria, Psicopedagogia. Psicomotricidade, Clínica Geral e Ortopedia, além do um Polo para Ostomizados.

O Centro funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, e aos sábados, das 7h às 12h. Ele fica na Avenida República do Paraguai, s/ nº, no Sarapuí, ao lado da Escola do Futuro, em Duque de Caxias.