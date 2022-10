AMIRES é uma Organização da Sociedade Civil de base comunitária em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 17/10/2022 21:48

Duque de Caxias - A AMIRES - Associação Missão Resplandecer Através do Projeto Advocacy Legal à Serviço da Saúde - ED00735/2022, com apoio da UNESCO em parceria com o Grupo Pela Vida Niterói e AMEPA -Associação de Mulheres de Edson Passos, realizará nos dias nos dias 19 e 20 de outubro de 2022, no município de Duque de Caxias, oficinas de capacitação. A ação ocorre no Hotel Mont Blanc, no bairro 25 de agosto. O objetivo é o Fortalecimento de Militantes, de Lideranças Comunitárias e o empoderamento de novos Ativistas na Luta Contra a AIDS.

A AMIRES é uma Organização da Sociedade Civil de base comunitária, sem fins lucrativos, sem caráter político-partidário, sem discriminação de gênero, raça/etnia ou religiosidade sediada na comunidade do Jardim Olavo Bilac, atuando diretamente no território do Complexo da Mangueirinha.

A instituição nasce em 1999, quando pacientes do Centro Municipal de Saúde do município percebendo o avanço da e sendo alvos do preconceito e discriminação, decidiram formar um Grupo de Discussão, denominado “Grupo Humanizando e Incentivando a Vida (Grupo H.I. Vida)”, com objetivo de lutar por melhoria nas condições de atendimento, tratamento e garantia dos direitos, minimizar estigmas, discriminações e exclusões no que tange a vivência com HIV/Aids.