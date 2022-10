Prefeitura de Caxias realiza obras de combate às enchentes - Divulgação/SMODC

Publicado 20/10/2022 18:58

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil, vem trabalhando intensamente na limpeza e dragagem dos rios e canais dos quatro distritos, dentro do programa de combate às enchentes. As ações, iniciadas em 2017, são realizadas regularmente, visando evitar problemas em regiões cortadas por rios e córregos. Nos últimos anos, a Prefeitura já limpou e desassoreou mais de 300 quilômetros de rios, canais e valões em todo o município. A administração está trabalhando também na limpeza de bueiros e sistemas de escoamento de águas pluviais.

O trabalho de limpeza é feito por máquinas contratadas e manuais, com o uso de homens em locais onde não é possível o acesso de equipamentos. O estado também colabora no serviço, através do programa Limpa Rio, executado pela Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade e pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea).

Apesar do esforço da Prefeitura em manter os cursos d’água limpos para facilitar o escoamento das águas, principalmente durante a Primavera e o Verão, períodos que registram chuvas fortes, em algumas regiões os moradores insistem em jogar lixo e resíduos sólidos na beira dos córregos. Em alguns locais, além da limpeza das margens, são retiradas toneladas de objetos jogados pelos moradores. É comum os trabalhadores encontrarem troncos de árvores, sofás, fogões, colchões e até geladeiras velhas nesses locais, além de grande quantidade de garrafas pet.

Esta semana, a Prefeitura está trabalhando na limpeza e desassoreamento do Rio Calombé (2º distrito), dos canais da Vila Canaã (4º distrito), das Torres (bairro Olavo Bilac, 1º distrito), Nice, Jaques de Molay, Vala Sete e Viúva Rita Leite (2º distrito).