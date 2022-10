Hospital Adão Pereira Nunes passa por reforma geral, em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 20/10/2022 19:48

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias segue trabalhando na reforma geral do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), iniciada em 19 de janeiro deste ano, com o apoio do Governo do Estado. O prefeito Wilson Reis esteve na unidade, acompanhado dos secretários de Saúde, Dr. Daniel Puertas, e de Obras, João Carlos Grilo Carletti, onde participou da cerimônia de entrega de mais dois setores totalmente reformados na unidade: Ambulatório e Centro Obstétrico.

O novo ambulatório conta com dez salas de consultórios e mais cinco salas que abrigam os serviços de ultrassonografia obstétrica, imunização, serviço bucomaxilofacial, sala de gesso e redução de fraturas, além do Programa de Atendimento Domiciliar (PAD). Segundo a coordenadora médica do setor, Dra. Cristina Kordash, o serviço ambulatorial trabalha basicamente com o acompanhamento de pacientes das clínicas cirúrgicas, além das áreas de pediatria e obstetrícia.

“Essa reforma foi muito desejada e aguardada por todos e estamos muito felizes com os resultados. Ganhou o funcionário da unidade, que agora tem um ambiente de trabalho mais saudável e seguro, e o usuário, que merece esse carinho e o melhor acolhimento possível”, destacou a coordenadora, Dra. Cristina Kordash.

O Centro Obstétrico passou por uma revitalização total, começando a funcionar com duas salas cirúrgicas, uma sala de parto, três salas PPP (Pré-parto, parto e puerpério) e uma de pré-parto. Além da entrega dos novos espaços, a Secretaria Municipal de Saúde e a direção do HMAPN prestou homenagem a dois profissionais pela dedicação e trabalho de excelência na área de saúde: a Assistente Social Sueli Nepomuceno Izoton, que passa a dar nome ao novo Ambulatório, e ao Dr. Segismundo Hildebrando Colombo, que dá nome ao Centro Obstétrico. Rayssa Nepomuceno Izoton e Dra. Adriana Colombo, filhas dos homenageados, estiveram presentes na cerimônia. O Centro Obstétrico passou por uma revitalização total, começando a funcionar com duas salas cirúrgicas, uma sala de parto, três salas PPP (Pré-parto, parto e puerpério) e uma de pré-parto. Além da entrega dos novos espaços, a Secretaria Municipal de Saúde e a direção do HMAPN prestou homenagem a dois profissionais pela dedicação e trabalho de excelência na área de saúde: a Assistente Social Sueli Nepomuceno Izoton, que passa a dar nome ao novo Ambulatório, e ao Dr. Segismundo Hildebrando Colombo, que dá nome ao Centro Obstétrico. Rayssa Nepomuceno Izoton e Dra. Adriana Colombo, filhas dos homenageados, estiveram presentes na cerimônia.

“O que a Prefeitura está realizando aqui no Adão Pereira Nunes não é uma simples reforma, mas sim a maior obra que esse hospital já viu. Estamos trabalhando muito para entregar um novo hospital para a população, com mais serviços, equipamentos de última geração, mais profissionais especializados, em um ambiente acolhedor e seguro”, destacou o prefeito Wilson Reis.

O Secretário de Saúde, Dr. Daniel Puertas, e o Diretor Médico do HMAPN, Dr. Thiago Resende, agradeceram a presença de todos e reforçaram a importância de reconhecer e valorizar o trabalho dos profissionais e funcionários da saúde, que mesmo diante dos transtornos que as obras causam à rotina hospitalar, não medem esforços para que o atendimento não seja interrompido. O Secretário de Saúde, Dr. Daniel Puertas, e o Diretor Médico do HMAPN, Dr. Thiago Resende, agradeceram a presença de todos e reforçaram a importância de reconhecer e valorizar o trabalho dos profissionais e funcionários da saúde, que mesmo diante dos transtornos que as obras causam à rotina hospitalar, não medem esforços para que o atendimento não seja interrompido.

“Tiramos do papel um grande projeto de reforma total do hospital, que vai desde o telhado até o jardim, sem que o atendimento à população seja interrompido. Já fizemos o terceiro e o quarto andares, o centro cirúrgico, ambulatório, centro obstétrico e agora vamos fazer o setor de trauma, que é o coração do hospital. A direção e todas as equipes estão mobilizadas para que os atendimentos não sejam prejudicados”, reforçou o secretário Dr. Daniel Puertas.