Caxias começa canalização para acabar com enchentes - Gabriel Mendes/Divulgação

Publicado 20/10/2022 19:39

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias anuncia, nesta sexta-feira, 21, às 17h, o início das obras de canalização do Canal do Vasquinho, dentro do programa de combate a enchentes no município. Serão 3,7 km de extensão de galerias de concreto armado na obra realizada em parceria com o governo do estado. O anúncio será no Campo do Vasquinho, no Cangulo, com a presença do prefeito Wilson Reis, o secretário municipal de Obras e Defesa Civil, João Carlos Grilo Carletti, lideranças comunitárias e moradores das localidades beneficiadas.

Essa obra, que vai garantir a melhoria e o bem-estar dos moradores daquela região, vai aumentar a capacidade de vazão do canal, acabando com as enchentes e alagamentos registrados nos períodos de chuva forte. Vai contribuir, também, com a economia do município, devido a valorização daquela região.