Alunos de Caxias vão participar de competição nacional de robótica - Divulgação

Publicado 20/10/2022 19:33

Duque de Caxias - A Escola Municipal Dr. Ricardo Augusto, situada no bairro Olavo Bilac, está representando o município de Duque de Caxias na Mostra Nacional de Robótica em São Paulo. Os alunos idealizadores do projeto, acompanhados dos responsáveis, professores, diretora da unidade escolar e da Secretária Municipal de Educação, Roseli Duarte, expressaram o entusiasmo no aeroporto:

"Foi incrível ter essa oportunidade, nos preparamos por meses, com suporte dos nossos professores. Um mix de sensações, não sei expressar", disse João Pedro, um dos integrantes do grupo.



Intitulado Um Sonho Nordestino, o trabalho interdisciplinar foi desenvolvido nas aulas de Língua Portuguesa e Robótica, tem como pano de fundo o texto de Graciliano Ramos, Vidas Secas, e propõe através da produção de cordéis, de maquetes e de inventos tecnológicos, trabalhar a cultura nordestina, promover espaços de reflexão sobre o cotidiano de um povo que tem um histórico de resiliência.

Em 2021, a Unidade Escolar conquistou o primeiro lugar na Feira Estadual de Ciência e Tecnologia com outro trabalho sobre a mesma temática, também com a tutoria dos Professores Darcio Ranauro, Hugo Leonardo do Valle e Roberta Lima.



Roseli Duarte ressaltou a importância da escola na vida dos alunos:

"Isso que estamos presenciando demonstra a importância da aprendizagem significativa na escola pública! Podemos acreditar e investir nos nossos alunos que no ano anterior tiveram a possibilidade de participar da Feira Estadual do Rio de Janeiro, e agora estão participando da Mostra Nacional. O meu sentimento é de gratidão aos profissionais envolvidos, que se dedicam ao máximo para ajudar a realizar sonhos e fazendo com que esses alunos acreditem no seu potencial, reconhecendo talentos com inclinação para esse ramo de conhecimento".