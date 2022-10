Caxias traça estratégias para plano municipal de segurança alimentar - Divulgação

Publicado 20/10/2022 20:20

Duque de Caxias - A Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional de Duque de Caxias (CAISAN-DC) se reuniu para debater e planejar as suas próximas ações no município. Entre elas estão o lançamento oficial do 2º Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (2º PLAMSAN) e o ponto em que se encontra a implantação de suas 41 metas, que buscam garantir uma melhor segurança alimentar e nutricional, além do direito à alimentação adequada dos duque-caxienses. Desta vez a reunião contou também com a participação do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional de Duque de Caxias (CONSEA-DC), representado por uma conselheira e pelo seu presidente.

O município foi o primeiro do Estado do Rio de Janeiro a instituir a CAISAN, completando assim as exigências do Governo Federal para que Duque de Caxias pudesse aderir ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN). Através do SISAN, os três níveis de governo (federal, estadual e municipal) podem se articular para elaborar, pôr em prática e verificar o impacto de políticas de segurança alimentar e nutricional. Começando a funcionar em 2015, a CAISAN de Duque de Caxias conta com representantes do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável (DESANS) e FUNDEC, além de mais 10 setores da administração pública: as secretarias de Governo, Saúde, Educação, Agricultura, Meio Ambiente, Trabalho e Renda, Esporte e Lazer, Cultura e Turismo, Comunicação Social e Assistência Social.

Durante a reunião, foi definida a próxima ação da Câmara Intersetorial: uma palestra para os alunos de Técnica de Enfermagem da FUNDEC, em comemoração ao Dia Mundial da Alimentação. Ela será ministrada no Museu Ciência e Vida, no dia 03 de novembro, a partir das 9h, por Izabel Joia, coordenadora de Projetos de Segurança Alimentar e Nutricional do DESANS de Duque de Caxias e uma das representantes do departamento na CAISAN-DC.