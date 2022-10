Através do programa Vem Com a Gente, Águas do Rio realiza implantação de mais de 75 km de extensão de rede de água em Xerém - Divulgação

Através do programa Vem Com a Gente, Águas do Rio realiza implantação de mais de 75 km de extensão de rede de água em XerémDivulgação

Publicado 21/10/2022 19:56

Duque de Caxias - Xerém, bairro de Duque de Caxias, já vive uma nova realidade com as melhorias no abastecimento. É que a Águas do Rio segue realizando intervenções operacionais para ampliar e regularizar o fornecimento de água tratada para a população da região. A concessionária deu início à segunda etapa da obra de implantação de mais de 75 quilômetros de assentamento de rede de água, que vai beneficiar mais de 45 mil moradores.

“Já passamos até dez dias sem água. Tivemos que carregar diversas vezes baldes para ter água para usar nas tarefas de casa e fazer a higiene pessoal. Aqui a gente tinha muita falta de água, foi um período sofrido que eu sei que vai passar, porque agora temos equipes trabalhando na rua, como nunca tivemos. Estamos sendo vistos e atendidos”, afirmou Marli de Souza, comerciante de Xerém.

Além da implantação de rede, a Águas do Rio realiza ainda a atualização cadastral dos usuários e instalação de hidrômetros. De acordo com Paulo Ricardo, coordenador do VCG, a intervenção em Xerém começou em junho.

“Estamos atuando aqui na região há alguns meses. Muito já foi feito e temos ainda bastante trabalho pela frente. Saber que o bairro tem um histórico de abastecimento precário e perceber que, de forma gradativa, essa realidade já vem mudando, é algo gratificante. É o que nos move e nos faz prezar pela excelência de um bom serviço executado”, finalizou.