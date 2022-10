Mutirão de exames no Craesm, em Xerém - Divulgação

Publicado 24/10/2022 21:26

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias promoveu mais um mutirão de exames no CRAESM (Centro de Referência e Atenção Especializada à Saúde da Mulher), em Xerém, como parte das ações da campanha Outubro Rosa no município. Durante o mutirão foram realizados 309 exames, priorizando as pacientes agendadas, de mamografia (51), ultrassonografia transvaginal e ultrassonografia mamária (122), videohisteroscopia (14), densitometria óssea (30), preventivo (54); teste rápido de Sífilis, hepatite e HIV (35); inserção de DIU (03) e planejamento familiar (30). O público presente também teve a oportunidade de assistir a uma palestra tratando do tema da prevenção ao câncer de mama e ginecológico.



Maria Iraídes, 55 anos, moradora da Igreja Velha (Xerém), fez a marcação dos seus exames de ultrassonografia vaginal e de mamas, no evento realizado em 19/10, na própria unidade.

“Esses mutirões são muito importantes pra atualização dos nossos exames. A mulher tem que se cuidar e prevenir, porque a enfermidade vem pra todas. Sou grata por termos essa unidade de saúde que oferece todos esses serviços gratuitos para as mulheres do município”, destaca Maria Iraídes.



Wanderli Rosa, de 54 anos, também aguardava na fila do mutirão para atualizar seu exame de mamografia. Ela fez questão de alertar a todas as mulheres para a importância de fazer o acompanhamento anual de consultas e exames.

“Todo ano eu participo do mutirão no CRAESM, fazendo a minha mamografia, e recomendo a todas as mulheres que façam o mesmo. Esse acompanhamento é muito importante e fico feliz em perceber que cada vez mais mulheres estão despertando pra esse cuidado com a saúde”, alerta a paciente Wanderli Rosa.



O Centro de Referência e Atenção Especializada à Saúde da Mulher - CRAESM é a unidade de referência para as mulheres no município de Duque de Caxias. Inaugurada em março de 2017, a unidade conta com um Mamógrafo Digital, além de dispôr de serviços nas áreas de ginecologia, odontologia, pediatria de 0 a 24 meses, mastologia, reumatologia, nutrição, pré-natal de alto e baixo riscos, imunização para mulheres e crianças.



O CRAESM está localizado na Rua 25 de Agosto, Vila Santa Alice, em Xerém. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, e, aos sábados, das 7h às 12h.