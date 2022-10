Obras em canal vai beneficiar moradores do segundo distrito de Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 24/10/2022 21:35

Duque de Caxias - Mais uma importante obra de macrodrenagem, dentro do programa de combate a enchentes foi iniciada em Duque de Caxias. O prefeito Wilson Reis e o secretário municipal de Obras e Defesa Civil, João Carlos Grilo Carletti, anunciaram, no bairro Cangulo, no segundo distrito, a canalização de 3,7 quilômetros do Canal do Vasquinho, que vai beneficiar milhares de moradores da região. O evento contou com a presença de lideranças comunitárias da região e moradores que agradeceram a realização de um sonho antigos das famílias, que há muitos anos sofrem com enchentes e alagamentos.



Na obra que está sendo realizada pelo estado, em parceria com a prefeitura, serão instaladas galerias de concreto abertas e fechadas e o prazo de conclusão é de 180 dias. Entre as localidades beneficiadas pelas obras estão os bairros Parque Uruguaiana, Parque Independência, Vila Rosário e Cangulo, além das comunidades do entorno.



O prefeito Wilson Reis e o secretário de Obras destacaram as realizações do governo municipal no segundo distrito, onde, pelas parcerias firmadas, foram investidos recursos federais e estaduais em obras de infraestrutura, no programa de combate a enchentes, e na área de saúde.

“Estamos transformando a história dos moradores de Duque de Caxias com mais qualidade de vida”, ressaltou o prefeito Wilson Reis, na ocasião.



Nascido e criado no Cangulo, Carlos Roberto, de 60 anos, fez questão de agradecer a obra sonhada por ele e outros residentes.

“Pensei que morreria sem ver essa realização”, disse o morador da Rua Getúlio Vargas, acrescentando que aquela região do segundo distrito melhorou muito com as obras realizadas pela prefeitura nos últimos anos. A canalização do Canal do Vasquinho vai acabar com as enchentes e alagamentos nos períodos de chuvas fortes. "O meu sonho e de outros moradores está sendo realizado”, disse Carlos Roberto.