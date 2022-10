Enel Rio promove evento de conscientização em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 24/10/2022 22:00

Duque de Caxias - Os clientes da Enel Distribuição Rio de Duque de Caxias estão convidados a participar do evento Enel Compartilha, que será realizado nesta terça-feira (25), na Av. 31 de Março, S/n, no Parque Paulista. Na ocasião, a companhia vai apresentar os programas de sustentabilidade da empresa voltados a cidadania, consumo consciente e reciclagem de resíduos. Os visitantes terão a oportunidade de conhecer melhor as iniciativas da Enel para beneficiar a sociedade, proteger o meio ambiente e gerar economia de energia. O Enel Compartilha começa às 9h e vai até as 14h com palestras, jogos e cadastro nos programas Tarifa Social de Energia Elétrica e Troca de Geladeiras, além de troca lâmpadas antigas por modelos mais econômicos.

O Ecoenel – programa que incentiva a troca de recicláveis (papel, plástico, metal e vidro) e a formação de uma rede de parcerias entre cliente, empresa e reciclador – vai levar ao evento um jogo de tabuleiro com perguntas relacionadas ao meio ambiente, para promover conscientização de forma lúdica. Já o Enel Compartilha Consumo Consciente estará no local com palestras sobre consumo consciente de energia e troca de lâmpadas. Com abordagem voltada para o uso da energia em casa, a atividade oferece dicas de utilização correta dos aparelhos domésticos e redução de gastos desnecessários. Quem quiser aproveitar a oportunidade para trocar lâmpadas incandescentes ou fluorescentes (exceto as tubulares), poderá levar para casa três unidades de modelos de LED - até 80% mais econômica e 10 vezes mais duráveis do que as antigas.

Os interessados em concorrer ao sorteio do projeto Troca de Geladeiras do Enel Compartilha Eficiência poderão se cadastrar no local para o sorteio, que será realizado ao final do evento, às 14h. Serão sorteadas 10 geladeiras com selo Procel de economia de energia entre os clientes inscritos que possuem um refrigerador de modelos antigos ainda funcionamento e desejam fazer a troca por um novo e eficiente. Entretanto, para concorrer, o cliente precisa ser consumidor residencial ou rural e titular da conta de energia. Também é necessário estar adimplente com a Enel, não ter processo judicial aberto contra a empresa.

Dentro do tema cidadania, os moradores que possuem o Cadastro Único e se enquadram nos pré-requisitos do Tarifa Social de Energia Elétrica do Governo Federal terão atendimento para se cadastrar no programa, que concede descontos de até 65% na conta de luz.

Serviço

Data: 25 de outubro (terça)

Horário: 9h às 14h

Local: Quadra do Samucão

Endereço: Av. 31 de Março, s/n, Parque Paulista – Duque de Caxias