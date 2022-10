Espetáculo infantil será apresentado em teatro de Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 25/10/2022 18:26

Duque de Caxias - O Centro de Pesquisas Teatrais, companhia de teatro de Duque de Caxias, em atividade desde 1993, convida para as apresentações da peça infantil ‘Novos Amigos’, nos dias 26 e 27 de outubro, às 15h, no Teatro Municipal Armando Mello, no Centro de Duque de Caxias. O espetáculo vai passar também pelos municípios de Magé, Belford Roxo e São João de Meriti. A entrada é gratuita.

Com texto de Reynaldo Barreto Lisboa e direção de Guedes Ferraz, Novos Amigos conta a história de um grupo de amigos, todos livros, abandonados em um velho baú, entregues à poeira e às traças, que buscam a solução para o grave problema de não serem mais lidos. Depois de muitas trapalhadas e divertidas confusões, uma ideia os levará a ter um encontro, e deste encontro nascerá uma nova e bela amizade.

Confira a agenda das apresentações nos municípios da Baixada Fluminense:

* Duque de Caxias: Dias 26 e 27/10, às 15h

Teatro Armando Mello (Av. Frei Fidelis, s/n - Shopping Center - Centro)

* Magé: Dia 04/11, às 10h30 e às 15h

Escola Geralda Izaura (Av. Mauá, s/n – Parque Veneza)

* São João de Meriti: Dia 06/11, às 15h30

Palco Padre Paulo (Rua Antônio Hermont, 107 – São Matheus)

* Belford Roxo: Dia 08/11, às 15h

Escola Municipal São Bento (Rua Mara, s/n - Wona)

As sessões serão acompanhadas por tradutores de Língua Brasileira de Sinais, Libras.

O espetáculo Novos Amigos tem o patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, e conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Duque de Caxias (SMCT).