Oitava jornada de odontologia de Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 25/10/2022 18:53

Duque de Caxias - O dia 25 de outubro é dedicado a homenagear os profissionais brasileiros responsáveis pelo cuidado da saúde bucal. Em Duque de Caxias, a programação segue com a oitava edição da jornada de odontologia da rede municipal de Saúde.



Conforme a programação, foi realizada, pela manhã, a cerimônia de abertura do evento com a participação da subsecretária de atenção primária, Flavia Alves da Costa, ao lado do prefeito Wilson Reis e do presidente da ABO de Duque de Caxias, Júlio César Azambuja.

O conteúdo abordado foi voltado exclusivamente para os dentistas, com intuito de homenageá-los e repassar mais conhecimento na área em que tanto se dedicam.

"Eu me sinto muito feliz em coordenar a Saúde Bucal no município em que nasci e moro até hoje, e tenho muito orgulho da saúde que estamos proporcionando para a nossa população, com serviços de 24 horas no Hospital Moacyr do Carmo e nas UPHs, com atendimento de excelência. Vamos defender a nossa categoria com orgulho dessa profissão", disse a Dr. Flavia Alves da Costa.