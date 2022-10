Semana do Idoso em Duque de Caxias - Divulgação

Semana do Idoso em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 25/10/2022 18:40

Duque de Caxias - A Prefeitura iniciou nesta segunda-feira (24/10), na Praça do Pacificador, a abertura da Semana do Idoso, promovida pela Secretaria Municipal de Defesa dos Direitos da Terceira Idade. A iniciativa vai até a próxima sexta-feira, dia 28. O objetivo da ação é homenagear o público da terceira idade.



Além das atividades que acontecerão durante esta semana, a Secretaria vem desenvolvendo trabalhos de bem-estar, através do Projeto Viver Mais, junto com parcerias importantes, como o Polo de Beleza da Fundec e a Secretaria Municipal de Saúde, contando com uma equipe multidisciplinar, com atendimentos de orientação nutricional, psicológica, terapêutica, verificação de glicemia, pressão arterial e atividades dos profissionais da beleza.

Semana do Idoso em Duque de Caxias Divulgação



O secretário Fábio Martins agradeceu o suporte dado pelo governo municipal nas realizações de projetos que visam a melhoria na qualidade de vida dos cidadãos caxienses. O secretário Fábio Martins agradeceu o suporte dado pelo governo municipal nas realizações de projetos que visam a melhoria na qualidade de vida dos cidadãos caxienses.

“É de uma imensa satisfação saber que a Secretaria está crescendo e avançando. Com dois meses e oito dias já foram feitos 5.128 atendimentos nos quatro cantos do município. Em Duque de Caxias, os idosos têm vez e voz”.

Semana do Idoso em Duque de Caxias Divulgação



A abertura da Semana do Idoso contou com a participação da coordenadora do polo da beleza da Fundec, Claise Maria, da subsecretária de saúde, Dra. Célia Serrano, além do prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis, que ressaltou a importância da Secretaria e parabenizou a dedicação em prol do cuidado da população, através da prestação de serviços com qualidade. A abertura da Semana do Idoso contou com a participação da coordenadora do polo da beleza da Fundec, Claise Maria, da subsecretária de saúde, Dra. Célia Serrano, além do prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis, que ressaltou a importância da Secretaria e parabenizou a dedicação em prol do cuidado da população, através da prestação de serviços com qualidade.

"É o nosso dever proporcionar o bem-estar para todos os caxienses”.