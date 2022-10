Conheça cafeterias em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 25/10/2022 19:26

Duque de Caxias - O que move as pessoas? A gastronomia desponta como um forte atrativo turístico em determinados lugares. Os turistas a procuram não só para saciar a fome, mas também ter a oportunidade de degustar a comida típica daquele lugar, produzida por quem é da comunidade e carrega toda a história daquele espaço.



Em Duque de Caxias, existe uma vasta opção gastronômica para todos os gostos e todos os bolsos, em especial as cafeterias, tema do “Aqui Tem Turismo – Gastronomia”, uma série produzida pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Duque de Caxias, que visitou quatro cafeterias do bairro Jardim 25 de Agosto para conferir o que tem de especial em cada uma delas.



Confira as opções de cafeterias para visitar em Duque de Caxias:



TORRA Cafeteria



Aberta, desde novembro de 2021, pelo trio formado por Phelipe Lourenço, Victor Lourenço e Bruno Bastos, que aposta no café como o carro-chefe para a chave do sucesso. O espaço possui três baristas, que passam para o cliente a forma correta de degustação da bebida café, explicando todas as etapas, desde a torrefação até a chegada na mesa do cliente. Entre os destaques estão o Expresso Tônica, o Mocaccino e o Affogato, com preços que variam de R$14 a R$25. Os acompanhamentos não ficam para trás. A Bruschetta, que leva tomate, queijo maçaricado e um toque de manjericão fica por R$14 e um bolinho de ricota com gota de chocolate sai por R$10.



Torra Cafeteria funciona de segunda a sexta, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 12h. A cafeteria fica localizada na Rua Professor de Souza Herdy, 1270, Jardim 25 de Agosto, Duque de Caxias.

AFFETO



Das irmãs gaúchas Emanueli e Kelly Carpenedo, o lugar foi aberto em meados de 2021, transmitindo uma atmosfera caseira, com receitas da avô e da mãe das proprietárias. Não por acaso, o nome que leva a cafeteria chama-se Affeto. Entre os carros-chefes estão o Brookie (R$12), um bolo com base de brownie e topo de cookie, e o Café Urso (R$16), feito com café expresso, doce de leite e gelo de café com formato de ursinho. Para dois, a opção é a Mesa de Café da Manhã (R$64), uma tábua com frios, ovos mexidos com bacon, duas xícaras de café com leite e dois sucos. O cardápio muda de acordo com as estações e as datas comemorativas, mas o estabelecimento mantém um cardápio fixo para quem não pode ficar sem um prato favorito, oferecido pela casa.



Affeto funciona de segunda a sexta, das 7h30 às 19h30, e nos sábados, das 8h às 14h. O espaço fica na Rua José de Souza Herdy, 1235, Jardim 25 de Agosto, Duque de Caxias.

VILLA PENEDO



Um espaço pensado em Penedo, uma pequena Finlândia no interior do Rio de Janeiro, junta Café Especial 100% Árabica com Sorvete Artesanal. A cafeteria foi criada há mais de dois anos pela dupla Alcidino Oliveira e Débora Moreira, que aposta na combinação do café moído na hora, que o cliente tem a opção de levar em grãos para casa, com o sorvete artesanal produzido pela Sorvetiamo. O Frapuccino de Chocolate (R$18,90), preparado com café, chocolate e sorvete artesanal, traz uma experiência única para o cliente. Outro destaque é a Torrada Petrópolis (R$16), com manteiga na chapa, acompanhada de geleia de frutas vermelhas artesanal e requeijão.



Villa Penedo funciona de segunda a sexta, das 8h às 19h. A cafeteria fica na Rua Paulo Lins, 17, Jardim 25 de Agosto, em Duque de Caxias.

SANTO CANTIM



Criado pelo paulistano Nino Machado, em outubro de 2021, o Santo Cantim veio com a proposta de trazer uma gastronomia de qualidade com preços acessíveis. O cliente, por meio do QR Code, tem acesso a todas as etapas de produção do café. Uma criação da casa é o Frappuccino da Roça (R$16,90), um mix de café, leite, chocolate, choco chips, creme de avelã e chantilly, além do Cappuccino de Avelã (R$15,90). Entre os lanches, se destacam o Pão com Linguiça Made In Roça (R$14,90) e o Turbo Waffle (R$20,99) feito de waffle americano com massa de pão de queijo, alface, tomate, lombo canadense, peito de peru, muçarela, ovo e molho especial (barbecue e mostarda e mel).



Santo Cantim funciona de segunda a sábado, das 7h30 às 20h, e fica localizado na Rua Professor José de Souza Herdy, 1189, Jardim 25 de Agosto, em Duque de Caxias.

