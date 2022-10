Caxiense Natö lança videoclipe - Divulgação

Caxiense Natö lança videoclipeDivulgação

Publicado 26/10/2022 20:55

Duque de Caxias - O EncontrArte Audiovisual realizou em julho a gravação de dois videoclipes com artistas da Baixada. Pimenta do Reino, banda de Nova Iguaçu, e Natö, artista de Duque de Caxias. Selecionados no concurso Mais Videoclipe BXD, os artistas tiveram todo o processo capitaneado pelos estudantes da escola de audiovisual. Depois de três meses de produção, o videoclipe de “Coleira da Amargura”, do EP Nômade pt.2, de Natö, tem lançamento marcado para o dia 28 de outubro.

O artista de Duque de Caxias conta sobre a experiência de ter a parceria dos alunos da escola de audiovisual para a produção do clipe.

“Foi um encontro de afeto pra além do trabalho. A gente que é artista independente, que é da Baixada Fluminense, rala muito pra construir e ter acesso à espaços em que o nosso trabalho seja levado à sério como precisa ser. No caso dessa parceria com o EncontrArte me senti no extremo oposto: não foi preciso me esforçar pra isso.”

Fábio Matheus, coordenador do EncontrArte Audiovisual, afirma que a Baixada Fluminense possui uma produção extraordinária de música e que isso não se reflete no mesmo nível no audiovisual. Natö corrobora com a sensação de realização.

“Tenho respeito e gratidão absurdos por todos os envolvidos nessa que foi uma página tão especial da minha carreira. Acredito que esse clipe acaba se tornando um presente pra minha família, e isso se deve ao EncontrArte. É o que diz a música: quando tem amor, a gente vê de longe. É o que todo mundo vai perceber quando assistir.”

O EncontrArte Audiovisual é uma das poucas escolas gratuitas de cinema da região. As vagas são limitadas e costumam ser abertas no final do ano. A sede está localizada dentro do Patronato, em frente à praça Santos Dumont, no centro de Nova Iguaçu.

O evento de lançamento contará com a presença de realizadores do clipe e de convidados especiais. O lançamento do videoclipe de “Coleira da Amargura” será no dia 28 de outubro, no quintal do Safari Club e Bar, em Nova Iguaçu, com programação de show inédito do artista, além de abertura de Felipe Vaz, set 100% vinil dos DJs Baile Soul+Caxias e o DJ Leandro. O Safari fica no bairro Santo Eugênia, em Nova Iguaçu.