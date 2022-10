Chuva em Duque de Caxias - Reprodução

Publicado 28/10/2022 20:29

Duque de Caxias - Por causa da chuva forte, a cidade da Baixada Fluminense entrou em estágio de atenção. A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil, informou que, no segundo e quarto distritos, o índice pluviométrico chegou a 37mm, em algumas regiões, como Jardim Primavera e Santo Antônio, em Xerém. Houve alagamentos também no Centro da cidade. A previsão para as próximas horas é de chuvas de moderada a forte na região.

Até o momento, a Defesa Civil registrou uma ocorrência de queda de muro no bairro Parque Lafaiete, sem vítimas. O órgão pede aos moradores de áreas de risco que, ao notarem qualquer anormalidade, procurem um local seguro ou os pontos de apoio localizados em igrejas, associações de moradores e escolas de cada distrito e liguem imediatamente para os telefones 199 e 08000230199, ou para o Corpo de Bombeiros, no número 193.