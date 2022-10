Projeto de dança realiza apresentações em estações de trem da SuperVia - Diego Lima/Divulgação

Projeto de dança realiza apresentações em estações de trem da SuperViaDiego Lima/Divulgação

Publicado 26/10/2022 21:11

Duque de Caxias - “Central Deriva” é um trabalho de performances de dança contemporânea com as bailarinas Luna Leal e Júlia Fernandez com direção geral de Kirce Lima. Serão realizadas oito apresentações em sete estações da rede SuperVia, a partir do dia 03 de novembro. As estações são: Belford Roxo, Duque de Caxias, Saracuruna, Engenho de Dentro, Marechal Hermes, Japeri, e Central do Brasil (duas apresentações). Com a duração de 30 minutos, as performances acontecem uma vez em cada estação. O projeto foi selecionado no Edital Retomada Cultural RJ 2 e tem o apoio institucional do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro.



Luna e Júlia tem como objetivo a repercussão de interrogações sobre os temas: mobilidade urbana, paisagens invisibilizadas e arquitetura. O projeto chama atenção também para a distribuição dos espaços de arte e cultura e quem os frequenta. Existem inúmeras potências poéticas presentes no espaço cotidiano, neste sentido, Central Deriva convida os olhares para a beleza das linhas de trem, o tempo suspenso na espera pelo transporte e os deslocamentos sempre atravessados pelas histórias de cada lugar.



Dentre o público a ser alcançado estão estudantes, trabalhadores formais e informais, famílias, mulheres, jovens, negros, LGBTQIAP+ e toda população que reside na região metropolitana e acessa os trens como meio de transporte principal.



As oito apresentações serão filmadas na íntegra para serem veiculadas em plataformas digitais. Como parte do processo artístico da dupla, será realizado um vídeo dança. As gravações irão possuir audiodescrição para auxiliar os portadores de deficiência visual.



Serviço:



Quinta 3/11- Central do Brasil- 11h



Sexta 4/11- Belford Roxo - 14h



Segunda 7/11- Duque de Caxias - 11h



Terça 8/11- Saracuruna - 11h



Quarta 9/11- Engenho de dentro - 14h



Quinta 10/11- Marechal - 14h



Sexta 11/11- Japeri - 11h



Sábado 12/11- Central do Brasil - 14h