Caxias Shopping promove bailinho infantil para celebrar o HalloweenDivulgação

Publicado 28/10/2022 20:54

Duque de Caxias - Para comemorar o Dia das Bruxas, o Caxias Shopping, na Baixada Fluminense, vai promover, no dia 30 de outubro, último domingo do mês, seu 1º Bailinho de Halloween. O evento gratuito vai acontecer na Praça de Alimentação, a partir das 16h, com decoração temática de arrepiar.

Para entrar totalmente no clima da festa, que vai reunir muita música, dança, brincadeiras, gostosuras e travessuras, o Caxias Shopping convida os clientes para comparecem ao evento fantasiados ou vestidos com roupas escuras. E, para tornar a brincadeira ainda mais divertida, a programação para celebrar a data terá como atração o Camarim Divertido, atividade na qual as crianças poderão fazer pinturas faciais artísticas temáticas para participar do bailinho totalmente a caráter.

O evento é gratuito e aberto a todos os públicos.